Цены на соцтовары в Украине дошли до предела

В Украине продолжается рост цен на социально значимые продукты, регулирование которых Кабмин окончательно отменил год назад. Но они дорожают все медленнее, а некоторые позиции даже дешевеют. В ответ на предложения ряда чиновников вернуть госрегулирование, эксперты говорят, что это вряд ли возможно, и выступают за мониторинг Антимонопольным комитетом обоснованности роста цен на важные для народа продукты питания.





Рост за год





Напомним, социально значимые продукты питания — это минимальный перечень, который необходим человеку, чтобы не остаться голодным и получить достаточно калорий и витаминов. В перечень входят: молоко жирностью 2,5%, сметана (15%), творог (9%), масло сливочное (72%), масло подсолнечное, говядина и свинина (с костями), колбаса вареная I сорта, птица (тушки), хлеб пшеничный и ржано-пшеничный, мука пшеничная высшего сорта, макароны из муки I сорта, гречка, рис, яйца, сахар, овощи борщнабора. Из них, по данным Госстатистики, за год больше всего подорожали: пшеничный хлеб — на 59%, до 19,26 грн/кг, свинина — с 91,3 до 115,76 грн/кг (+27%), молоко — с 16,56 до 22,03 грн/л (+33%), вареная колбаса — с 65,84 до 86,39 грн/кг (+31%), яйца — с 13,44 до 26,65 грн/дес. (на 98%). Этот рост намного выше средней инфляции по продуктам, составившей 11,7%. В то же время подсолнечное масло выросло в цене всего на 4%, а сахар подешевел на 8%. Но председатель совета НБУ экономист Богдан Данилишин неоднократно настаивал на возврате госрегулирования на соцтовары, чтобы сдержать рост цен на них. Его позиция не находит поддержки в Минэкономразвития, где нам в очередной раз подтвердили: этот вопрос рассматриваться не будет.





Эксперты





По мнению специалистов продрынка, нужны новые способы контроля за необоснованным повышением цен на соцтовары. Заниматься этим должен Антимонопольный комитет и общественные организации путем мониторинга рынка. Директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко говорит, что по большинству соцпродуктов цены за год вышли на уровень мировых или близких к ним, а значит, большого повышения ожидать уже не стоит.





"Впервые за все годы ценоообразованием на соцпродукты заинтересовался АМКУ, — отметил Дорошенко. — Будет отслежена вся цепочка повышения цен: если они выросли у поставщиков, то для всех ретейлеров или для одного конкретного, если подорожало у ретейлера, то в связи с чем, не злоупотребляет ли он своим монопольным положением в данном регионе, какая торговая наценка в рознице. Эта схема действует во всех развитых странах Европы и позволяет выяснить, почему повысились цены, буквально за месяц".

Нацбанк: инфляция замедляется

То, что все продукты, а не только социально значимые, стали дорожать медленнее, отмечают и в Нацбанке.





"Дальнейшее снижение инфляции в годовом измерении было ожидаемым, а ее майский показатель оказался ниже прогноза, снизившись до 11,7% по сравнению с 13,1% в апреле. Это обусловлено стремительным замедлением подорожания продуктов питания. Дополнительным фактором является проведение Нацбанком жесткой монетарной политики, которая проявилась прежде всего через укрепление обменного курса гривни", — говорится в сообщении регулятора.





В то же время в нем отмечено, что ускорить инфляцию могут рост зарплат и восстановление в связи с этим потребительского спроса. В Нацбанке также подтвердили свой прогноз о замедлении инфляции ниже 10% по итогам года.



