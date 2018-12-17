Когда НБУ начнет избавляться от «ПриватБанка»

Как выяснили журналисты, процесс приватизации банковского «гиганта» начнется не раньше, чем через год.

Как передает портал «Бизнес.Медиа», первый зам главы НБУ Екатерина Рожкова ответила на вопрос журналистов о возможной продаже АО КБ «ПриватБанк».

По ее словам, на сегодняшний день финучреждение работает «очень неплохо», и, возможно, «наиболее эффективно» по сравнению с другими государственными банками.

В связи с этим, по мнению Екатерины Рожковой, переговоры о приватизации «ПриватБанка» могут начаться не ранее 2020 года.

«Поэтому я думаю, что как раз с 2020 года уже можно будет начинать подготовку (к возможной приватизации)», ‒ заявила первый заместитель главы НБУ.

Как сообщалось, Высокий суд Лондона установил, что иск «ПриватБанка» к Коломойскому был умышленно сфабрикован.