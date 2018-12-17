Субсидиантов внесут в "черные" и "белые" списки

В Украине планируют запустить новую систему проверки тех, кто получает государственную помощь на оплату "коммуналки". Субсидиантов условно разделят на "черный" и "белый" списки. Журналисты "Сегодня" разбирались, что это значит.





Пенсионерка Людмила Борисенко живет одна в старой двухкомнатной квартире. Пенсия женщины – 1600 гривен, половину из которых приходится отдавать за лекарства. Чтобы мочь оплатить "коммуналку", Людмила Сергеевна оформила субсидию. Теперь пенсионерка боится, что "льготу" заберут – если это случится, денег не хватит ни на что.





Уже с 2019 года Министерство социальной политики планирует запустить новый процесс проверки получателей субсидий.





Людей условно поделят на две группы. Таких, как Людмила Сергеевна, внесут в "белый список". Его "фигурантов" органы контроля не будут проверять совсем или будут делать это изредка.





А вот траты тех, кто попадет в "черный список", будут контролировать более тщательно.





"Каждого получателя субсидии или иной социальной помощи нужно будет приравнять к определенному профилю и понять, насколько он теоретически может мошенничать или получать помощь незаконно или неформальным способом. На сегодняшний день такие профили только начинают разрабатываться", – пояснил гендиректор директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко.





Сейчас на субсидии может претендовать каждый, чьи траты на коммуналку выше, чем 15% от официального дохода. Но помощь не получат те, чья квартира больше 120 квадратных метров, а дом – больше 200 "квадратов". Также не имеют права на субсидию те, кто купил автомобиль, которому меньше пяти лет, или какую-то вещь дороже 50 тысяч гривен.





Поэтому с новыми проверками для обычных пенсионеров ничего не изменится, уверяют в Минсоцполитики. Углубленные проверки ждут лишь тех, кто попадет в группу риска. Заглядывать в холодильники и шкафы никому не будут – обращать внимание обещают в целом на материально-бытовые условия.





Напомним, в 2019 году украинцев ждет три этапа тотальной монетизации субсидий. С января 2019 года средства на оплату услуг ЖКХ будут поступать на личные банковские счета в государственном банке только тем субсидиантам , которые впервые обратились за помощью. Позже "подключат" остальные категории.



