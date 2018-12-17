Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.41
USD
27.84
RUB
0.42
EUR
31.61
USD
27.88
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
17 декабря 18, 16:51
Субсидиантов внесут в "черные" и "белые" списки
субсидия
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Пенсинеры опасаются, что их лишат социальной помощи
В Украине планируют запустить новую систему проверки тех, кто получает государственную помощь на оплату "коммуналки". Субсидиантов условно разделят на "черный" и "белый" списки. Журналисты "Сегодня" разбирались, что это значит.

Пенсионерка Людмила Борисенко живет одна в старой двухкомнатной квартире. Пенсия женщины – 1600 гривен, половину из которых приходится отдавать за лекарства. Чтобы мочь оплатить "коммуналку", Людмила Сергеевна оформила субсидию. Теперь пенсионерка боится, что "льготу" заберут – если это случится, денег не хватит ни на что.

Уже с 2019 года Министерство социальной политики планирует запустить новый процесс проверки получателей субсидий. 

Людей условно поделят на две группы. Таких, как Людмила Сергеевна, внесут в "белый список". Его "фигурантов" органы контроля не будут проверять совсем или будут делать это изредка.

А вот траты тех, кто попадет в "черный список", будут контролировать более тщательно.

"Каждого получателя субсидии или иной социальной помощи нужно будет приравнять к определенному профилю и понять, насколько он теоретически может мошенничать или получать помощь незаконно или неформальным способом. На сегодняшний день такие профили только начинают разрабатываться", – пояснил гендиректор директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко.

Сейчас на субсидии может претендовать каждый, чьи траты на коммуналку выше, чем 15% от официального дохода. Но помощь не получат те, чья квартира больше 120 квадратных метров, а дом – больше 200 "квадратов". Также не имеют права на субсидию те, кто купил автомобиль, которому меньше пяти лет, или какую-то вещь дороже 50 тысяч гривен.

Поэтому с новыми проверками для обычных пенсионеров ничего не изменится, уверяют в Минсоцполитики. Углубленные проверки ждут лишь тех, кто попадет в группу риска. Заглядывать в холодильники и шкафы никому не будут – обращать внимание обещают в целом на материально-бытовые условия.

Напомним, в 2019 году украинцев ждет три этапа тотальной монетизации субсидий. С января 2019 года средства на оплату услуг ЖКХ будут поступать на личные банковские счета в государственном банке только тем субсидиантам , которые впервые обратились за помощью. Позже "подключат" остальные категории.

Ранее сообщалось о том, когда и как пройдет монетизация субсидий на ЖКУ. Эксперты говорят, что предложенный правительством механизм монетизации слишком громоздкий, и опасаются задержек с выплатами сэкономленных украинцами денег.
Ещё по теме:
Разъяснения о назначении субсидий и опровержение слухов
Размер субсидии теперь можно узнать онлайн
Кабмин сделал важное заявление для получателей субсидий
Субсидии: как украинцу узнать размер начисленных выплат?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Когда НБУ начнет избавляться от «ПриватБанка»
noimageДоллар и евро в Украине стали дороже. Прогноз курса доллара
noimageПочту госслужащих атаковали от имени НАПК, - заявление
noimageРада планирует существенно изменить правила аренды жилья
noimageКак украинская власть добивает пенсионеров
Лента новостей