В трастовые фонды НАТО сделали взносы для Украины

Сразу несколько стран НАТО объявили о внесении дополнительных средств в трастовые фонды для Украины. Об этом сообщила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цицнадзе на заседании комиссии НАТО-Украина, передает Deutsche Welle.

Германия направит деньги в фонд реабилитации военнослужащих, наполнив его больше, чем до 100%.

"Мы сможем дополнительно лечить наших военных, нуждающихся в помощи, в странах-членах альянса", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Норвегия предоставит 140 тысяч евро для программы профессионального развития, сказала вице-премьер. Чехия направит более 200 тысяч евро в трастовый фонд по логистике. А дополнительный взнос Словакии доведет наполнение фонда по разминированию до 113%.

Наполнение трастового фонда больше, чем на 100%, значит, что после реализации первой фазы проектов Украина сможет говорить о следующих этапах.

18 декабря МВФ и Всемирный банк одобрили Украине новые кредиты для продолжения реализации реформ.