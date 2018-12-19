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Экономика и Финансы
19 декабря 18, 09:52
В трастовые фонды НАТО сделали взносы для Украины
НАТО
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Фонд реабилитации военнослужащих уже наполнен больше, чем на 100%, и это даст возможность лечить больше военных

Сразу несколько стран НАТО объявили о внесении дополнительных средств в трастовые фонды для Украины. Об этом сообщила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цицнадзе на заседании комиссии НАТО-Украина, передает Deutsche Welle.

Германия направит деньги в фонд реабилитации военнослужащих, наполнив его больше, чем до 100%.

"Мы сможем дополнительно лечить наших военных, нуждающихся в помощи, в странах-членах альянса", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Норвегия предоставит 140 тысяч евро для программы профессионального развития, сказала вице-премьер. Чехия направит более 200 тысяч евро в трастовый фонд по логистике. А дополнительный взнос Словакии доведет наполнение фонда по разминированию до 113%.

Наполнение трастового фонда больше, чем на 100%, значит, что после реализации первой фазы проектов Украина сможет говорить о следующих этапах.

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18 декабря МВФ и Всемирный банк одобрили Украине новые кредиты для продолжения реализации реформ.

liga.net
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