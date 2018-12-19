В течение 20 лет евро постоянно подтачивала скрытая болезнь

До тех пор, пока функционирование валютного союза не станет оптимальным, его члены не смогут сосредоточиться на главном: разрешении растущего скрытого недовольства его граждан, поясняет в своем обзоре журналистка Le Monde Мари Шаррель.

"О чем мы мечтаем в 20 лет? О величии и свободе. Еще о приключениях. Евро мечтает бросить вызов королю-доллару. Положить конец его господству, и, кто знает, может, в один прекрасный день даже свергнуть с трона главную валюту международной арены", - пишет автор статьи.

"1 января 2019 года единая валюта будет праздновать свое 20-летие, и Еврокомиссия строит на нее большие планы. В начале декабря она приняла ряд рекомендаций, направленных на усиление ранга евро: решено развивать его использование для закупок сырья, наращивать европейский финансовый сектор, укреплять рыночные инфраструктуры", - говорится в статье.

"Поскольку США злоупотребляют гегемонией доллара, пытаясь разрушить мультилатерализм, защита будет происходить посредством дедолларизации мировой экономики. Так, евро является наиболее вероятным кандидатом для его замены, подчеркивают в Брюсселе: на евро приходится 20% мировых валютных резервов, 340 млн граждан пользуются им ежедневно, 60 стран и территорий так или иначе привязывает к нему свою валюту", - рассуждает Шаррель.

"Контраст между амбициями, выраженными Еврокомиссией, и мрачным настроением, царящим внутри еврозоны, колоссальный. За 20 лет единая валюта половину срока своего существования переживала беспрецедентный кризис, затем началось выздоровление, от которого она едва встала на ноги", - отмечает журналистка.

"Все крупные валюты имеют в своем распоряжении казну и единую политическую власть. Что мы видим в еврозоне? 19 правительств. Франко-германскую пару, которая вместо того, чтобы рьяно продвигать европейский проект, через день спит в разных комнатах. Италию, управляемую коалицией, которая едва скрывает свой евроскептицизм. И повсеместную попытку сосредоточиться на себе", - комментирует Шаррель.

"Пока функционирование еврозоны не оптимизируется, его члены не смогут сконцентрировать свое внимание на главном: как справиться с растущим недовольством своих граждан, - считает автор статьи. - Тех, у кого в конце месяца оказывается все меньше средств, кто видит, как их дети стали жить хуже, чем они. Тех, когооченьбыстросталиназыватьпроигравшимиотглобализации".

"Чтобы помочь им, необходимо полное и глубокое преобразование наших социальных, налоговых, образовательных моделей", - полагает автор.

"В период, когда подъем популизма угрожает самой сути европейского проекта, такое преобразование должно по праву оказаться в центре коллективных размышлений, без всяких обид и запретов. В возрасте 20 лет евро и его члены не нуждаются в троне. Скорее они нуждаются в том, что посоветовал 13 декабря председатель Европейского центрального банка Марио Драги, "в тщательном и искреннем самоанализе", - говорится в статье.