Обязательства Украины перед МВФ на ближайшие два года

Международный валютный фонд обнародовал текст меморандума с Украиной об экономической и финансовой политике в рамках новой программы на 2018-2020 годы. Об этом сообщает Минфин, передает РБК-Украина.

В меморандуме изложены политики и стратегии, которых Украина должна придерживаться. Там также есть конкретные шаги для получения новых траншей.

“Выполнение положений Меморандума позволит до конца действия программы привлечь 3,9 млрд долларов финансовой поддержки от МВФ, которые пойдут в резервы Национального банка Украины“, отмечает Минфин.



Что касается конкретных положений меморандума, то в разрезе монетарной политики НБУ продолжит придерживаться гибкого валютного курса. Инфляция составит 7% с декабря 2018 по декабрь 2019 года, а в 2020 году - около 5%. Дефицит прогнозируют на уровне 2,5% в 2018 году, 2,25% - в 2019 году.

В начале 2019 также обещают отмену ограничения на заработные платы, из которых уплачивают ЕСВ. Налоговую амнистию во время действия программы МВФ ввести будет нельзя, но можно будет провести кампанию по однократному декларированию активов физлиц.

Кроме того, Украина обязана более эффективно бороться с коррупцией, провести приватизацию и продажу ряда предприятий.

Не будут вводиться налоговые льготы и снижаться ставки налога на прибыль предприятий. Сверхплановые бюджетные доходы будут направлены на снижение долга. Центральные и региональные управления ГФС будут работать как два юридических лица: налоговая и таможенная службы, подотчетные Министерству финансов.

Повышение тарифов на газ и отопление пройдет в соответствии с ранее объявленным графиком, отмечают в ведомстве. Пилотный проект монетаризации субсидий стартует в марте 2019 года.



Напомним, ранее в МВФ предупредили о том, что грядет новый мировой финансовый кризис, который пошатнет экономики даже крупных развитых стран.