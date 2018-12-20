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Новости
Экономика и Финансы
20 декабря 18, 13:07
С 1 января украинцы могут остаться без воды
вода
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1 января 2019 года водоканалы по всей стране могут остаться без электроэнергии, в результате чего будет прекращена подача воды в дома и квартиры жителей Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Как отметили в ведомстве, такие тревожные изменения в работе предприятий связаны с введением в силу закона «О рынке электрической энергии», согласно которому водоканалы должны предоставлять поставщикам электричества 100% предоплаты. Для этого до 1 января предприятиям нужно заключить новые договоры с энергоснабжающими организациями. В случае, если договоров не будет, водоканалы по всей стране останутся без электричества.

На текущий момент полную предоплату водоканалы предоставить не могут, ведь сейчас тарифы предприятий, снабжающих жителей Украины водой, не покрывают затраты на электроэнергию. Кроме того большинство водоканалов все еще не получили от государства компенсацию по разнице в тарифах. Из бюджета также до сих пор не поступили деньги для погашения льгот и субсидий населения.

Сейчас водоканалы Украины должны за электроэнергию около 5,8 миллиардов гривен. Плюс ко всему подавляющее большинство водоканалов войдет в новый год без договоров с поставщиками электричества, в результате чего их могут отключить от электроэнергии в любой момент.

Ранее сообщалось, что на днях в Донецкой области остались без воды несколько населенных пунктов — город Торецк и соседние поселки.
Fraza.ua
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