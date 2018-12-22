Астрологи о Вакарчуке, как о президенте и о возмездии Путину

Астрологи рассказали про Вакарчука как президента Украины и возмездие, ожидающее Путина

Про прогрессивные аспекты в Украине





На данном этапе Украина находится в состоянии развития в лучшую сторону. Сейчас происходят благоприятные политические события, которые делают нашу страну все прочнее и надежнее.





Если говорить про выборы, то астрологи обычно смотрят на карты после проведения выборов. Однако сейчас видно кандидатов, которые занимают очень сильные позиции – это Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Олег Ляшко.

И если на пост президента будет баллотироваться Святослав Вакарчук, то у него сильная энергетика для того, чтоб взять управление страной в свои руки. Он, как и Украина, родился под знаком Тельца.









вакарчук





А если рассматривать Владимира Зеленского как главнокомандующего, то он ответственный организатор, у него пылкий ум, прогрессивное развитие. К тому же в истории президентства есть комики у власти.



