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Новости
Экономика и Финансы
24 декабря 18, 09:18
9 млн человек потеряны для украинской экономики, - Аналитик
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Министр социальной политики Украины рассказал, сколько наших сограждан работают за границей.

За границей работают 3,2 млн украинцев. Такое заявление сделал министр социальной политики Андрей Рева и уточнил: это на постоянной основе, а непостоянно за границей работают от 7 до 9 млн наших соотечественников.

"Цифра названа, - прокомментировал заявление социального министра аналитик Алексей Кущ на своей странице в соцсети. - По данным Андрея Ревы, за границей на постоянной основе работают 3,2 млн. украинцев. Маятниковая миграция составляет 7-9 млн., но и эти трудовые ресурсы потеряны для нашей экономики: в Украине эти 9 миллионов лишь "отсыпаются". Сравните эти цифры с 17,8 млн. экономически активного населения в возрасте 15-70 лет по данным Госстата за прошлый год. По большему счету все сходится - штатных работников всего 7,6 млн. Из страны "выпало" более 10 млн. человек. Штирлиц подумал бы, что это провал. А нынешняя власть ничего не подумает: головой она ест".
kp.ua
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