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Новости
Экономика и Финансы
24 декабря 18, 09:58
Новые "зеленые" тарифы на электроэнергию для частников
солнечные батареи
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Вырос "зеленый" тариф на электроэнергию для частных домохозяйств
С 22 декабря в Украине начали действовать новые зеленые тарифы на электроэнергию для частных домохозяйств. Тарифы утверждены постановлением НКРЭКУ от 28 сентября 2018 года № 1125, которое вступило в силу сегодня, 22 декабря, пишет ЮРЛИГА.

Одновременно отменяется постановление № 556, которым с 12 октября были понижены зеленые тарифы и признается утратившим силу постановление № 359, которое действовало с 24 июня.

Частным домохозяйствам, которые производят электроэнергию из энергии солнечного излучения объектами с мощностью не более 30 кВт, установлены следующие тарифы:

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года - 594,86коп/кВт·час (без НДС);
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года - 534,67 коп/кВт·час (без НДС);
с 1 января 2025 года по 31 декабря 2029 года - 476,25 коп/кВт·час (без НДС).

Для частных домохозяйств, производящих электричество из энергии ветра объектами с мощностью не более 30 кВт, установлены следующие тарифы:

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2019 года - 382,41 коп/кВт·час (без НДС);
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года - 343,46 коп/кВт·час (без НДС);
с 1 января 2025 года по 31 декабря 2029 года - 306,28 коп/кВт·час (без НДС).

"Зеленый" тариф - это цена киловатт часа, по которому государство обязано покупать электроэнергию, выработанную из возобновляемых источников (солнечных, ветровых электростанций). Тариф действует с 2009 года. С 2015-го и до 2030 года его стоимость законодательно привязана к курсу евро. С 2017 по 2019 года один киловатт час электроэнергии частных СЭС оценивается по €0,18, с 2020 по 2024 – €0,16, и с 2025 по 2030-й – €0,14. 

Ранее сообщалось, что украинцы начали зарабатывать на бытовых солнечных электростанциях.

По мнению экспертов, наращивание 2-3 ГВт электроэнергии из возобновляемых источников в энергосистеме Украины до 2025 года позволит ежегодно экономить в среднем 300 млн евро и обеспечить стабильность электроснабжения.

Источник: liga.net
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