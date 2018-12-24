Украина продлила контракт на поставку ядерного топлива из РФ

Подписанное «Энергоатомом» соглашение с россиянами закрепляет за ТВЭЛ до 2025 г. доминирующее положение на украинском рынке





Как стало известно, осенью этого года, уже после принятия политического решения о прекращении действия рамочного Договора о дружбе Украины с РФ, в атмосфере секретности было заключено соглашение с российской компанией "ТВЭЛ", продлевающее контракт на поставку ядерного топлива на большинство энергоблоков украинских АЭС до 2025 года, срок действия которого истекает в 2020 году.





"Подписание этого документа, а также некоторые другие телодвижения украинской власти в атомной энергетике за последнее полугодие… могут еще надолго закрепить (если не увековечить) доминирование страны-агрессора в стратегической отрасли, дающей Украине 55-60% электроэнергии, и значительно снизить энергетическую безопасность нашего государства", — пишет обозреватель отдела международной политики Татьяна Силина в своей статье для ZN.UA.





Глава НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский свое письмо от 17 августа премьер-министру Владимиру Гройсману (с текстом которого ознакомлено ZN.UA) завершил констатацией того, что "заключение такого дополнительного соглашения к действующему контракту с российской компанией может вызвать негативный резонанс", и высказал мнение относительно необходимости рассмотреть данный вопрос на закрытом межведомственном заседании под председательством премьер-министра.





Подписанное "Энергоатомом" соглашение с россиянами закрепляет за ТВЭЛ до 2025 г. доминирующее положение на украинском рынке (8 реакторов из 15).





"То есть вместо того, чтобы усилить тех, кто нам готов и хочет помочь, ведомство Недашковского закрепляет позиции тех, от кого мы ждем вероломства", - подчеркивает автор.





Таким образом, в условиях агрессии со стороны РФ у российского ТВЭЛ - 60% поставок топлива для атомных реакторов, в то время как у американского Westinghouse при наличии контрактных обязательств перед украинской стороной обеспечить АЭС топливом в случае прекращения поставок из РФ – 40%.





Обозреватель отмечает, что согласно подозрениям некоторых наблюдателей, старательные попытки ограничить присутствие Westinghouse на украинском рынке направлены на создание условий, при которых американская компания может вообще уйти из Украины.





"Тайно подписанное допсоглашение с ТВЭЛ закрепляет российские позиции в Украине и перечеркивает возможность американцев расшириться до уровня, позволяющего им перенести в Украину свое производство", - подчеркивает Силина.





"Поэтому, пока в стране де-юре действуют условия форс-мажора - военное положение, до конца которого осталась всего неделя, власть должна принять единственно правильное решение – вслед за прекращением Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией немедленно денонсировать безрассудное и противоречащее национальным интересам Украины тайное сентябрьское допсоглашение с ТВЭЛ", - подытоживает обозреватель.





Со дня обретения Украиной независимости и поныне ТВЭЛ занимает доминирующее положение на отечественном рынке ядерного топлива (ЯТ) для четырех украинских АЭС, на которых работает 15 энергоблоков советского типа (13 – ВВЭР-1000 и 2 – ВВЭР-440). Для проектирования, изготовления и поставок альтернативного российскому ЯТ была выбрана компания Westinghouse. Инвестировав солидные суммы, Westinghouse с нуля разработал и запустил в производство ТВС, предназначенные только для Украины. И в 2014-м Государственная инспекция ядерного регулирования Украины одобрила модифицированное ядерное топливо Westinghouse для дальнейшего использования на большем количестве АЭС. А в декабре 2014-го «Энергоатом» подписал с американской компанией контракт, предусматривающий постепенное, но значительное увеличение объемов поставок топлива. На сегодняшний день расклад таков: ТВЭЛ поставляет топливо на 9 украинских реакторов (7 – ВВЭР-1000, 2 - ВВЭР-440), Westinghouse – на 6 (все ВВЭР-1000). При этом Украина является единственной в мире страной, реально диверсифицировавшей поставки свежего ядерного топлива для своих АЭС, получая сборки не просто от двух разных поставщиков, а ТВС разного дизайна, произведенные по двум разным лицензиям. После визита в США и столь долгожданной первой встречи с президентом Трампом президент Порошенко в июне прошлого года в телевизионном интервью сообщил, что Украина планирует довести закупки у Westinghouse до 55%.



