Даже если Украина закроет транзит, ЕС получит газ, - Новак

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия сможет поставлять газ в Европу по долгосрочным контрактам даже в том случае, если к декабрю 2019 года не удастся договориться с Украиной по газовому транзиту.

Об этом он сказал в интервью "Коммерсанту", передает Цензор.НЕТ.

Новак отметил, что конструктивному диалогу Украины и России по газу мешает то, что "Нафтогаз" постоянно пытается взыскать через суд деньги и имущество с "Газпрома". При этом министр уверен, что судебные тяжбы и возможный провал в переговорах не помешают поставкам газа по долгосрочным контрактам с Европой.

"При любых обстоятельствах мы гарантируем поставку российского газа по подписанным "Газпромом" долгосрочным контрактам [с Европой]", - подчеркнул Новак.

Напомним, действующий контракт по транзиту российского газа через Украину заканчивается в конце 2019 года. В августе на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин заявил, что транзит через Украину будет сохранен.