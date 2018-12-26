Как долго будет дешеветь доллар: прогноз курса на праздники

Доллар постепенно дешевеет после резкого взлета выше 31 грн/долл в конце ноября: накануне его курс на межбанковском рынке опустился до 27,8 грн. Наличный доллар в обменниках продают в среднем по 28,03 грн, покупают по 27,8, но покупателей немного. Увы, аналитики финрынка ожидают нового подорожания доллара выше 28 грн/долл уже со следующей недели.





Основной причиной они называют традиционный избыток гривни к концу года и сокращение поступления валюты в страну в январе следующего. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил такой большой рост курса (свыше 2 грн за три дня, затем падение на 1,5 грн в последующие три дня) двумя факторами: введением военного положения и последовавшей за этой паникой населения, ринувшегося скупать валюту. При этом паника умело подогревалась валютными спекулянтами: мол, берите доллары сегодня, а то завтра будет еще дороже.





"Сейчас ситуация стабилизировалась, но уже после 15 декабря стоит ожидать нового укрепления доллара из-за появления на рынке избытка гривни, — анализирует Пендзин. — В декабре происходит закрытие актов договоров госбюджета с хозсубъектами, возврат НДС, за счет чего много гривни идет на рынок под закупки валюты предприятиями валюты по выгодному пока курсу для хоздеятельности в 2019 году. А предложение СКВ, наоборот, снижается, так как экспортеры начинают продавать валюту не раньше конца января. В итоге спрос на валюту существенно превышает предложение и курс ее растет".





Пендзин прогнозирует плавный рост доллара до конца января-начала февраля до 28,4—28,5 грн/долл.





Старший аналитик ГК FOREX CLUB Андрей Шевчишин, говорит, что в январе гривня может остаться в границах 28—29 грн/долл. Январь для гривни является периодом ослабления, что связано с сезонными колебаниями. Но в 2019 году этот тренд может не реализоваться.





"Жесткая кредитно-денежная политика НБУ, переход на трехлетнее бюджетное планирование, получение средств МВФ и ЕС дадут гривне поддержку. Плюс высокие коммунальные тарифы в отопсезон ограничивают ресурс на покупку валюты у населения. Но риски для гривни сохраняются — это возможность продления военного положения и ликвидность (переизбыток денег) в системе и на руках в случае бюджетных выплат", — объяснил Шевчишин.





А вот руководитель секретариата Совета предпринимателей при КМУ Андрей Забловский считает, что гривня вскоре начнет постепенно слабеть и упадет ниже 29 грн/долл:





"Традиционно после праздников в середине января начинают оживать межбанковский и наличный валютный рынки. В условиях, когда основная сумма выплат по внешнему долгу Украины в 2019 году приходится именно на январь—март (около 2 млрд долларов), стоит ожидать серьезного давления на межбанковский рынок как спекулянтов, так и других валютных игроков (НБУ, Госказначейства). В итоге курс гривни на конец января 2019 года может составить 28,5—29,1 грн/долл".





Напомним, недавно Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) обнародовало обновленный консенсус-прогноз. Рост ВВП Украины ожидается на уровне 3,1% по итогам 2018 года, 3% в 2019 году, 3,1% в 2020 году и 3,9% в 2021 году. Подробнее с прогнозами аналитиков вы можете ознакомиться в материале: Доллар за 30 гривен и рост ВВП: в Минэкономики обновили прогноз на ближайшие годы





Также Международный валютный фонд (МВФ) рассказал, какими в ближайшие два года будет курс гривни, инфляция и рост украинской экономики.



