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Экономика и Финансы
26 декабря 18, 16:57
НБУ выпустил посвященную Севастополю памятную монету. Фото
Памятная монета
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Нацбанк Украины выпустил сувенирную монету номиналом пять гривен, посвященную аннексированному городу Севастополь.
Национальный банк Украины выпустил памятную монету номиналом пять гривен, посвященную городу Севастополь, что в аннексированном Крыму. Об этом в среду, 26 декабря, сообщает пресс-служба НБУ.

"Посвященная городу со специальным статусом, городу-герою, расположенному в юго-западной части Крымского полуострова, вокруг уникальной Севастопольской бухты. Город имеет древнюю историю, уходящую корнями глубин античной цивилизации, свидетелями которой являются руины Херсонеса Таврического - античного и византийского города. Святыня украинского православия - место крещения киевского князя Владимира, по одной из версий, также находится на территории нынешнего Херсонеса (город Корсунь по древнерусским источникам)", - говорится в сообщении.





В частности, на реверсе монеты размещена вверху надпись Севастополь; композиция, символизирующая город: парусное судно (вверху), под которым - один из символов города - мост, построенный в начале ХХ в., якорный крест, корабельная пушка и пирамида из ядер (слева), над которой - колонны Херсонеса; внизу - декоративные элементы в виде виноградных гроздей и листьев.

В свою очередь на аверсе монеты размещены надписи полукругом Украина (вверху), пять гривен (внизу), в центре - малый Государственный Герб Украины, под которым - год чеканки монеты 2018; справа - логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

Известно, что общий тираж сувенирной монеты - 45 тысяч штук.

Напомним, в апреле 2018 года Нацбанк выпустил монеты с изображением Крыма.
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