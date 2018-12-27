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Экономика и Финансы
26 декабря 18, 21:13
Пенсионный фонд: назвали тех, кому с 1 января повысят пенсии
пенсия
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Два миллиона украинцев старше 65 лет получат надбавку.

26 декабря директор в Пенсионном фонде рассказали, каким будет перерасчет пенсий в 2019 году. Директор департамента пенсионного обеспечения Елена Охрименко объяснила, что "у нас около двух миллионов человек, имеющих право на такой перерасчет".

- С 1 января 2019 будет проводиться перерасчет пенсии лицам, достигшим 65 лет, имеющим страховой стаж: мужчины 35 лет, а женщины-30 лет ... Стаж большой, была невысокая заработная плата и они сегодня имеют невысокую пенсию , - уточнила Охрименко.

Она сказала, что эти люди должны получать не меньше 40 процентов минимальной зарплаты.

- Поскольку показатель заработной платы у нас увеличивается до 4173 с 1 января следующего года, и, конечно, если для всех пенсионеров минимальная пенсия сегодня 1497, то в этой категории людей будет перерасчет и размер пенсии увеличится на 172 грн, - заверила Охрименко.

Устроить перерасчет пенсий решили 14 ноября. В этот день Кабмин одобрил проект бюджета на 2019 год. Премьер-министр Владимир Гройсман обещал, что с первого января изменят выплаты военным пенсионерам, а с 1 марта – гражданским. 7 декабря президент Петр Порошенко подписал документ. Деньги для пенсий возьмут из налогов "евробляхеров".
kp.ua
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