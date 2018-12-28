"Нафтогаз" подписал новый договор с коммунальщиками Смелы

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

В сообщении отмечается: "Предоставление номинаций на декабрь и январь стало возможным после выполнения местной властью Смелы и КП "Смилакомунтеплоенерго" требований статьи 22 Закона Украины "О теплоснабжении" - принятие долгов предыдущего теплоснабженца ООО "Смела Энергоинвест" перед "Нафтогазом".

"Ситуация в Смеле наконец урегулирована и вошла в правовое русло. Так могло быть уже давно, если бы местные власти ни старались заработать на этой ситуации краткосрочные политические дивиденды, создавая неудобства для людей. Закон - есть закон, обойти его не удастся. Во избежание подобных ситуаций в будущем призываем местные власти ответственно относиться к использованию имущества общины и добросовестно платить за потребленный газ ", - отметил первый заместитель председателя правления Нафтогаза Сергей Перелома.

Напомним, долги перед Нафтогазом в размере 85,5 млн грн были накоплены в период с 2010 года, когда по решению местных властей городские котельные эксплуатировались ООО "Смела Энергоинвест" в рамках совместной деятельности.

Сейчас задолженность реструктуризована - соответствующий договор подписан между Нафтогазом и КП "Смилакомунтеплоенерго" 26 декабря.

Следует отметить, что в ноябре текущего года "Смилакомунтеплоенерго" отбирало газ несанкционированно, а это, в соответствии с Кодексом ГТС, влечет за собой оплату коммунальным предприятием услуг по балансировке природного газа в пользу ОАО "Черкассыгаз" с коэффициентом 2".

Напомним, в Смеле 12 ноября введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. В соответствии с этим сообщалось, что учебные заведения закроют на неопределенное время.

На оперативном совещании в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Порошенко заявил, что дает городской власти Смелы и другим государственным структурам несколько часов на восстановление теплоснабжения в городе.

Утром в пятницу, 16 ноября вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко сообщил, что в рабочем режиме по подаче теплоносителя работает 9 котельных.

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Позднее в этот же день мэр Смелы Алексей Цыбко заявил, что "Нафтогаз" отказался подписать соглашение о поставках газа, и сейчас город фактически ворует газ. Причиной отказа "Нафтогаза" от подписания договора Цыбко назвал то, что местная власть не захотела брать на себя долги частной компании.