Планы правительства на 2019 год: Субсидии и зарплаты

Кабмин определил пять приоритетных направлений работы в 2019 году, среди которых экономический рост, эффективное государственное управление, развитие человеческого капитала, борьба с коррупцией и безопасность и оборона Украины. Об этом заявил украинский премьер Владимир Гройсман.

Эксперты приоритетами правительства остались весьма удивлены.

- Премьер находится "у руля" уже без малого три года, и мне не совсем понятно, что ему мешало все это время "эффективно управлять государством" или "развивать человеческий капитал", - отметил в комментарии "КП" в Украине" экономист Андрей Мартынюк. – Вместо этого мы видим растущие внешние долги Украины (хотя премьер уверяет, что они уменьшаются), растущие тарифы (хоть премьер обещал, что они расти не будут) и отток украинцев за рубеж. Отдельного внимания заслуживает пункт о борьбе с коррупцией, который выглядит особенно интересно после заявления Гройсмана о том, что проблема коррупции в Украине сильно преувеличена. Что-то уже изменилось, а мы пропустили?

- Борьба с коррупцией – это вообще самый бессмысленный пункт, - соглашает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. – Потому что очень сложно бороться с тем, что является основой работы нашего правительства. Скоро Украина будет иметь больше всех в мире организаций по борьбе с коррупцией, но коррупция при этом только увеличивается.

Впрочем, у украинского правительства есть и другие далеко идущие планы.

После того, как на днях СМИ разразились "грандиозной новостью" о том, что с 1 января заработает монетизация субсидий, в Минсоце поспешили заявить: "живых денег", по крайней мере, до конца года, никто не увидит. В министерстве Андрея Ревы пояснили: в Украине субсидии получает половина семей, и если сразу раздать такому количеству народа деньги на руки, есть большой риск не только гиперинфляции, но и кризиса коммунальных неплатежей.

В итоге в Минсоце придумали длинную цепочку. Для начала помощь будет поступать на персональную учетную запись получателя субсидий в "Ощадбанк", оттуда суммы будут уходить на оплату коммуналки. И только то, что останется после оплаты коммунальных услуг в конце года, энергобережливые украинцы смогут забрать из банка наличными.

Однако экономисты предупреждают: не стоит надеяться, что вы сможете забрать эти деньги и через год.

Андрей Мартынюк напоминает: следующий год – это год выборов, и, скорее всего, в 2020 год мы будем входить с другим правительством. А как наши правительства "любят" выполнять обещания "папередников", украинцам известно не понаслышке.

Аналитик Алексей Кущ напоминает о другом сюрпризе. По его словам, в меморандуме с МВФ черным по белому написано: если в течение 2019-го станет очевидно, что субсидии на коммуналку не могут оставаться в границах бюджета, нормы будут уменьшаться, а формулы для расчета субсидий – пересматриваться.

Тарифы растут, а суммы на субсидии сокращаются, говорит аналитик. Если новые фильтры по отсечению лишних ртов не сработают, то данная статья будет исчерпана уже по итогам ближайшего отопительного сезона. И это будет пламенный привет будущему правительству, которое зайдет в новый отопительный сезон 2019-2020 с пустой казной и холодной страной.

- Конечно, возникает закономерный вопрос: неужели нынешняя власть настолько не верит в свое будущее, что подкладывает такую свинью на год свиньи? – говорит Андрей Мартынюк. - А вдруг – представим себе такое - те же Гройсман и Порошенко останутся при власти, как же они собираются выполнять свои обещания? Ответ прост: никто ничего выполнять не собирается. Нынешняя власть научилась виртуозно сотрудничать с МВФ, убивая сразу двух зайцев. Во-первых, они получают деньги. Во-вторых, все неудобные решения и неадекватные законы теперь заносятся в меморандум и преподносятся населению как мифические "требования МВФ", которые приходится выполнять и поделать с этим ничего нельзя.

В бюджете-2019 заложено одно повышение минималки и два повышения прожиточного минимума. С 1 января 2019 года минимальная зарплата в Украине вырастет с нынешних 3723 грн до 4173 грн. Для прожиточного минимума запланирован рост с 1 июля на 83 грн. до 1936 гривен, а с 1 декабря 2019 года – на 91 грн. до 2027 грн.

Алексей Кущ уверен, что эти параметры будут выполнены, причин срыва пока нет.

Этого же мнения придерживается и Андрей Мартынюк.

А Александр Охрименко и вовсе считает, что ближе к выборам в Верховную Раду минимальную зарплату вполне могут поднять до 5 тыс. грн.

- Однако на реальный рост доходов это мало повлияет, да и вообще существенный рост доходов украинцев в ближайшие 10-20 лет маловероятен, - считает Охрименко. - Наблюдается обычная стагнация и при этом постоянно ведутся разговоры о евроинтеграции и о том, что скоро реальные доходы украинцев вырастут. Но при этом правительстве они просто не могут реально расти.

В бюджет на 2019 год заложен курс гривны 29,8 грн. за доллар, и большинство аналитиков считают, что эта цель вполне достижима. Согласно прогнозу аналитика Даниила Монина, средний курс по году составит 29 грн за доллар по году, а Александр Охрименко считает, что курс удержится в рамках 28-29 грн.

Что касается роста экономики, то по прогнозам НБУ рост составит 2,5%, а по прогнозам правительства - 3,0%. Еще более оптимистично настроен глава правительства Владимир Гройсман, который на днях заявил: несмотря на то, что консенсус-прогноз говорит о росте на будущий год в 3,5%, экономика может расти еще больше. Да и вообще, как уже говорилось выше, рост экономики премьер считает одним из главных приоритетов на следующий год.

Эксперты несколько остужают пыл премьера, подчеркивая, что 3% - это уже оптимистично. Так, по мнению финансового консультанта Teletrade Богдана Писаренко, скорее всего рост составит около 3%, хотя и будет ограничен самыми разными факторами – от замедления роста мировой экономики до вступления Украины в предвыборный период.

- Что касается курса, инфляции и роста ВВП, то в 2019 году эти параметры будут определяться набором внутренних и внешних факторов, - говорит Алексей Кущ. - Если кратко: внешние товарные рынки в следующем году могут существенно сократиться, что приведет к замедлению роста ВВП на уровне 0-2%. Таким же негативным фактором может стать любая форма политической или военной эскалации. Относительно инфляции, думаю, что, как и в этом году, она превысит 10% и не сможет удержаться в рамках 5-8%, как обещают.

При этом Александр Охрименко и вовсе считает, что официальная инфляция будет на уровне 15%, а реальная - около 25%.

Самые нереальные планы правительства по доходам – это поступления от приватизации, считает Алексей Кущ.

- Фактически всю эту статью можно записать в раздел "скрытый дефицит", поскольку никто из вменяемых инвесторов не будет вкладывать инвестиции в страну в период политической турбулентности, - пояснил эксперт в комментарии "КП" в Украине". - То же самое можно сказать про планы привлечения новых займов. А с учетом запланированного курса, по итогам первого полугодия будет и недобор на таможне. Также к середине года можно ожидать кризис оборотных средств в "Нафтогазе" - там сейчас все выметается в бюджет. Это может отразиться на закупках газа в хранилища на следующий сезон. На горизонте маячит новая докапитализация за счет средств бюджета, чего уже давно не было.

Словом, все идет по накатанной: правительство ставит невыполнимые задачи, рассчитывая, что отчитываться об их выполнении будут другие. А мы будем следующие пять лет слушать про "папередников".

- Это старая добрая политическая традиция минирования "садовых дорожек", - подытожил Алексей Кущ. - Что поделать – уровень политической культуры у нас пока соответствует общегуманитарному уровню, что, в принципе, закономерно.