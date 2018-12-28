Минобразования изменило условия поступления в ВУЗы

В Министерстве образования утвердили условия вступления в высшие учебные заведения на 2019 год.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, для вступления на бакалавра или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления будут принимать сертификат Внешнего независимого оценивания (ВНО) за 2017, 2018 и 2019 года.

Однако сертификаты по английскому, французскому, немецкому, испанскому языкам будут принимать за 2018 и 2019 года.

Изменятся сроки проведения творческих конкурсов. Их будут проводить с 1 по 10 июля.

Предусмотрена также вторая сессия творческих конкурсов, которая продлится с 11 по 22 июля, однако только для тех, кто хочет учиться на контракте.

Никаких изменений нет в количестве заявлений, которые можно подать для поступления на бакалавра. На бюджет - это максимум 7 заявлений на 4 специальности, на контракт количество заявлений не ограничивается.

Также, по данным ведомства, с 2019 года заработает механизм первоочередного зачисления тех абитуриентов в медицинские и педагогические ВУЗы, которые готовы после окончания учебы работать в сельской местности. Речь идет о поступающих на специальности отраслей знаний Образование/Педагогика и Здравоохранение, которые заключат соглашение об отработке не менее 3 лет в селе или поселке городского типа.

Также с 2019 будет расширена система льгот для участников боевых действий. Льготы будут распространены на всех поступающих этой категории, а не только на участников боевых действий АТО/ООС, как было раньше.

Основная вступительная кампания будет проведена в более компактные сроки, а возможность создания электронных кабинетов будет открыта до конца лета, чтобы их могли использовать поступающие на заочную форму.



Так, регистрация электронных кабинетов и загрузки в них документов начинается 1 июля, а прием заявлений и документов - 10 июля. Вступительная кампания заканчивается 16 июля в 18:00 для тех, кто поступает на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов. Для тех, кто поступает на основе сертификатов, вступительная кампания заканчивается 22 июля.

Для тех, кто будет поступать на магистратуру, основным изменением будет расширение перечня специальностей, на которые надо сдать единый вступительный экзамен по иностранному языку по технологии ВНО. В частности, добавятся специальности Музееведение, Памятниковедение, Менеджмент социокультурной деятельности, Информационное, библиотечное и архивное дело, все специальности отраслей знаний Богословие, Социальные и поведенческие науки, Управление и администрирование, Информационные технологии, Публичное управление и администрирование.

Регистрация на единственный вступительный экзамен продлится с 13 мая по 3 июня. Сам экзамен будет 2 июля, а вступительное испытание - 4 июля.