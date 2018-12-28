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Новости
Экономика и Финансы
28 декабря 18, 20:04
ЄС опублікував список санкцій проти Росії
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В офіційному журналі Євросоюзу опублікували рішення про продовження економічних санкцій проти Росії.

Набуде чинності воно наступного дня після публікації, тобто завтра. Що це за обмеження і які санкції проти Москви Брюссель має загалом - нагадає Олена Абрамович.

Економічні санкції проти Росії чи не найсильніша відповідь Брюсселя Москві з часів агресії проти України. Їх запровадили уперше у розпал початку війни на Донбасі - 31 липня 2014 року. Відтоді російське лоббі докладає чимало зусиль, аби пом'якшити ці обмеження.

Італія, Австрія, Угорщина - час від часу пропонували переглянути їх. Та в березні 2015 Рада ЄС вирішила строго прив'язати санкції до повного виконання Мінських угод. Іншими словами, доки усі умови мінських угод не будуть повністю виконані, санкції не можуть бути скасовані. А це завдає Москві чимало клопотів, бо заходи - серйозні.

Економічні санкції проти Росії обмежують:

- кредитування для певних російських банків та компаній;

- торгівлю зброєю з країнами ЄС;

- імпорт товарів подвійного призначення, які можуть бути використані у війні;

- доступ до технологій для видобутку нафти.

Ці обмеження продовжують кожні півроку. Щоразу, коли настає час пролонгації, представники Нормандської четвірки, а це Німеччина та Франція - звітують лідерам ЄС про стан виконання Мінських угод. У дії й ряд інших обмежень.

Запроваджувати їх Брюссель розпочав відразу після анексії Криму ще з березня 2014 року. Це й індивідуальні санкції проти понад півтори сотні росіян та 44 роскомпаній, яким забороняють подорожувати до ЄС та заморожують їхні активи. Обмежується також економічна співпраця з анексованим Кримом: заборонений імпорт товарів з півострова, експорт окремих технологій. А ще туди не ходять європейські круїзні лайнери.

У дії й дипломатичні обмеження. З 2014 більше не відбуваються саміти Росія-ЄС. Призупинені переговори про спрощення візового режиму з Росією. А саміт G8, який мав відбутися у Сочі влітку 2014, був перенесений у Брюссель. І відтоді перетворився на G7. Відмовилися від тісної співпраці з РФ і в НАТО. Й реакція ЄС на російську агресію в Азовському морі ще раз підкреслила - вихід Москви з міжнародної ізоляції - відбудеться не скоро.
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