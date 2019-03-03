Масленица 2019: во сколько украинцам обойдутся блины

4 марта православные украинцы начнут праздновать Масленицу. Недельные гуляния, которые в нынешнем году задержались из-за поздней Пасхи, обойдутся украинцам дороже, чем годом ранее. Ведь почти все ключевые ингредиенты главного блюда подорожали.
Как подсчитали в Ассоциации поставщиков торговых сетей, даже без учета начинки, вроде красной икры, стоимость традиционного весеннего лакомства выросла примерно на 7%.
Больше всего выросли такие составляющие блинов:Молоко (1 литр). В январе 2018-го в среднем по стране обходился в 22 грн, а в начале 2019-го - уже в 23,9 грн (+9%);
"То есть, за год блины подорожали на 7%, или на 4,8 грн. В прошлом году они стоили 66,8 грн, а в этом - уже 71,6 грн. Блины - одно из немногих блюд в нашей стране, доступность которых за прошедший год не уменьшилась для всех категорий населения, включая пенсионеров", - рассказала гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.