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Экономика и Финансы
3 марта 19, 09:45
Масленица 2019: во сколько украинцам обойдутся блины
блины,
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Во сколько украинцам обойдутся блины на праздник Масленица

4 марта православные украинцы начнут праздновать Масленицу. Недельные гуляния, которые в нынешнем году задержались из-за поздней Пасхи, обойдутся украинцам дороже, чем годом ранее. Ведь почти все ключевые ингредиенты главного блюда подорожали.

Как подсчитали в Ассоциации поставщиков торговых сетей, даже без учета начинки, вроде красной икры, стоимость традиционного весеннего лакомства выросла примерно на 7%.

Больше всего выросли такие составляющие блинов:

Молоко (1 литр). В январе 2018-го в среднем по стране обходился в 22 грн, а в начале 2019-го - уже в 23,9 грн (+9%);

Мука пшеничная (500 гр). В начале 2018-го за полкило отдавали в среднем 4,8 грн, в это году - 5,7 грн (+18%);

Сметана (200 гр). В начале 2018-го - стоимость 10,2 грн, в начале 2019-го - 11,5 грн (+13%);

Сливочное масло (100 гр). Прошлый год - 17,9 грн, 2019-й - 19,9 грн (+11%);

Куриные яйца (4 шт). В январе прошлого года стоили 11,1 грн, в 2019-м - 9,9 грн (-11%);

Сахар (50 гр) В 2018-м - 0,8 грн, в этом - 0,7 грн (-12%).

"То есть, за год блины подорожали на 7%, или на 4,8 грн. В прошлом году они стоили 66,8 грн, а в этом - уже 71,6 грн. Блины - одно из немногих блюд в нашей стране, доступность которых за прошедший год не уменьшилась для всех категорий населения, включая пенсионеров", - рассказала гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
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