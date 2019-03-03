Масленица 2019: во сколько украинцам обойдутся блины

4 марта православные украинцы начнут праздновать Масленицу. Недельные гуляния, которые в нынешнем году задержались из-за поздней Пасхи, обойдутся украинцам дороже, чем годом ранее. Ведь почти все ключевые ингредиенты главного блюда подорожали.

Как подсчитали в Ассоциации поставщиков торговых сетей, даже без учета начинки, вроде красной икры, стоимость традиционного весеннего лакомства выросла примерно на 7%.

Больше всего выросли такие составляющие блинов:





Мука пшеничная (500 гр). В начале 2018-го за полкило отдавали в среднем 4,8 грн, в это году - 5,7 грн (+18%);





Сметана (200 гр). В начале 2018-го - стоимость 10,2 грн, в начале 2019-го - 11,5 грн (+13%);





Сливочное масло (100 гр). Прошлый год - 17,9 грн, 2019-й - 19,9 грн (+11%);





Куриные яйца (4 шт). В январе прошлого года стоили 11,1 грн, в 2019-м - 9,9 грн (-11%);



