10 рисков для мировой экономики. Чего стоит бояться Украине?

Последний год все больше экспертов говорят о скором наступлении глобального экономического кризиса. Правда, однозначно сказать, когда его ждать, не может никто. Но большинство делает ставку на период с 2019-го до конца 2021 года.

Разные эксперты приводят свои аргументы в пользу той или иной даты, но общего мнения пока нет. Поэтому финансовые компании проводят опросы аналитиков и пытаются вывести какой-то общий консенсус-прогноз.

Так, например, агентство Bloomberg, ссылаясь на результаты опроса, проведенного Национальной ассоциацией экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE) 30 января - 8 февраля с участием 300 экспертов, заявило, что США столкнутся с рецессией не позднее 2021 года.

"10% экономистов предрекают начало рецессии в этом году, 42% - в следующем, в то время как 25% - в 2021 году", - отмечает агентство, добавляя, что остальные участники исследования либо ожидают экономический спад в США после 2021 года, либо воздержались от прогнозов.

У большинства респондентов обеспокоенность вызывает торговая политика президента США. Кроме того, экономисты прогнозируют, что тарифная политика администрации Трампа приведет к всплеску инфляции в стране уже в текущем году.

Еще большее причин начала глобальной рецессии называли эксперты британского журнала The Economist, который связывают с семьей Ротшильдов, считающейся чуть ли не самой главной мировой закулисой. Издание составило новый рейтинг угроз мировой экономике.

В докладе указано, что перспективы мировой экономики ухудшаются. Эксперты The Economist полагают, что в 2019 году темпы ее роста замедлятся до 2,8% (в 2018 году прирост составил 2,9%), а в 2020 году — до 2,6%.

В реальности темпы роста могут оказаться даже ниже прогнозируемых, предупреждает The Economist. По мнению составителей рейтинга, к такому исходу может привести реализация нескольких рисковых сценариев.

"Наряду с растущей геополитической неопределенностью существуют серьезные уязвимости в крупнейших экономиках, в том числе значительное долговое бремя в Китае, США и Италии, а также на развивающихся рынках. В случае плохого управления эти слабости могут значительно усилить спад, охлаждая мировую экономику", — говорится в отчете.