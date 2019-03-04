10 рисков для мировой экономики. Чего стоит бояться Украине?

Последний год все больше экспертов говорят о скором наступлении глобального экономического кризиса. Правда, однозначно сказать, когда его ждать, не может никто. Но большинство делает ставку на период с 2019-го до конца 2021 года.
Разные эксперты приводят свои аргументы в пользу той или иной даты, но общего мнения пока нет. Поэтому финансовые компании проводят опросы аналитиков и пытаются вывести какой-то общий консенсус-прогноз.
Так, например, агентство Bloomberg, ссылаясь на результаты опроса, проведенного Национальной ассоциацией экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE) 30 января - 8 февраля с участием 300 экспертов, заявило, что США столкнутся с рецессией не позднее 2021 года.
"10% экономистов предрекают начало рецессии в этом году, 42% - в следующем, в то время как 25% - в 2021 году", - отмечает агентство, добавляя, что остальные участники исследования либо ожидают экономический спад в США после 2021 года, либо воздержались от прогнозов.
У большинства респондентов обеспокоенность вызывает торговая политика президента США. Кроме того, экономисты прогнозируют, что тарифная политика администрации Трампа приведет к всплеску инфляции в стране уже в текущем году.Прогноз от Ротшильдов
Еще большее причин начала глобальной рецессии называли эксперты британского журнала The Economist, который связывают с семьей Ротшильдов, считающейся чуть ли не самой главной мировой закулисой. Издание составило новый рейтинг угроз мировой экономике.
В докладе указано, что перспективы мировой экономики ухудшаются. Эксперты The Economist полагают, что в 2019 году темпы ее роста замедлятся до 2,8% (в 2018 году прирост составил 2,9%), а в 2020 году — до 2,6%.
В реальности темпы роста могут оказаться даже ниже прогнозируемых, предупреждает The Economist. По мнению составителей рейтинга, к такому исходу может привести реализация нескольких рисковых сценариев.
"Наряду с растущей геополитической неопределенностью существуют серьезные уязвимости в крупнейших экономиках, в том числе значительное долговое бремя в Китае, США и Италии, а также на развивающихся рынках. В случае плохого управления эти слабости могут значительно усилить спад, охлаждая мировую экономику", — говорится в отчете.Топ-10 угроз мировой экономике в 2019 году эксперты The Economist видят так:
Однако все эти риски мало понятны простому украинцу. Мы попросили эксперта проанализировать их: какие являются обычными страшилками, а какие действительно могут отразиться на украинской экономике и привести к ее спаду.
- Перечень рисков, озвученных в издании, можно условно распределить на три "корзины", - анализирует для "КП" в Украине" экономист Алексей Кущ. - Первая - это чистой воды фантасмагория в виде гипотетических военных конфликтов, но, как показывает практика, уровень прогнозов здесь обычно равен нулю. Кто мог, например, предсказать нынешнюю эскалацию между Индией и Пакистаном?
По словам эксперта, вторая "корзина" - это попытка предугадать появление "черного лебедя" в виде рецессии в США.
- Но "черный лебедь" он потому и "черный", что его невозможно предугадать, как и кризис 2008 года, - продолжает Алексей Кущ. - Поэтому для нас интересна третья корзина с "белыми лебедями". А именно: возможный кризис в группе развивающихся стран. Учитывая новую торговую (протекционизм), экономическую (фискальный маневр) и монетарную (повышение ставок ФРС и "дорогой" доллар) политику США, развивающиеся экономики обречены на замедление. Здесь еще есть группа "неизвестных". Во-первых, локализация. Это будет Китай и группа стран или просто кризисные, локальные очаги по сетке развивающихся стран? Во-вторых, масштаб: замедление роста или падение? От этого зависит динамика цен на сырье и полуфабрикаты: металл, руду, зерно.
Эксперт уверен, что при легком варианте развития кризиса темпы роста украинской экономики могут упасть до 1-2%, при этом произойдет умеренная девальвация гривны до 30-32 грн за доллар.
- При более жестком сценарии можно ожидать падение до -5% и глубокую девальвацию гривны - до 36-40 грн за доллар, - прогнозирует Алексей Кущ. - Последний вариант может вызвать отток вкладов и кризис в группе госбанков, где сконцентрировано более 300 млрд гривен вкладов физлиц. То есть проблему возврата этих средств придется решать с помощью эмиссии. А это и инфляция до 20-25%, и новый виток той же девальвации. Осложняется все и отсутствием в Украине антикризисного правительственного плана. Да в нашем правительстве и не знают, что это такое.