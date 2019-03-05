Мошенничество и вымогательство «Киевэнерго». Новая серия

Идут годы, но в деятельности «Киевэнерго» ничего не меняется. Разве только то, что после отъема столичной властью в 2018 году у ДТЭК Ахметова теплоэнергетической составляющей эта организация называлась «ДТЭК Киевские электросети» (“ДТЕК Київські електромережі”), а теперь появились еще какие-то «Киевские энергетические услуги». От всех этих переименований и от перманентного беспредела рядового обывателя уже тошнит.

Отличительной чертой этой фирмы, как бы она ни называлась, является то, что периодически она начинает «кошмарить» потребителей рассылкой предупреждений о наличии задолженности за электроэнергию, угрожая отключением и взысканием долгов через суд. Подобное происходит регулярно с периодичностью в несколько лет. Чаще всего долги у получателей этих бумажек отсутствуют, а сами эти «предупреждения» — такие себе «писульки», направляемые без соблюдения положенной в подобных случаях процедуры, предусмотренной действующим законодательством.

Налицо чистейшей воды мошенничество и вымогательство, причем в особо крупных размерах, если взять «масштабы охвата народонаселения».

Ведь, используя некие расчетные данные, в фирме «ДТЭК Киевские электросети» (ДТЭК КЭС) злостно игнорируют как показания счетчика, которые ежемесячно передаются вместе с оплатой за потребленную электроэнергию, так и фактические показания на счетчике, которые регулярно снимает контролер ДТЭК КЭС, конечно, если этот контролер передает в «Киевэнерго» правильные данные. Но данные искажаются, очевидно, умышленно с целью получения незаконного дохода, то есть со стороны компании ДТЭК КЭС и ее должностных лиц имеет место уголовщина в чистом виде!

Чтобы было понятно, рассмотрим абсолютно конкретный пример.

Речь идет о так называемом «предупреждении о прекращении снабжения электрической энергией» № 15606 от 13.02.2019 года по лицевому счету 15000713520.

Прежде всего обратим внимание на внешний вид и оформление этого документа, а также способ его доставки абоненту, который якобы задолжал ДТЭК КЭС за потребленную энергию без малого 1500 гривен. Якобы. Потому что на самом деле абонент не задолжал, а, наоборот, даже переплатил! Но об этом далее...

Так вот, о документе. Это криво оторванный клочок бумаги, распечатанный мелким шрифтом на компьютере, за подписью некоего «начальника отдела Лацько Н.М.». Никакой подписи или хотя бы углового штампа на сем «докУменте» обнаружить не удалось. Словом, и не документ это вовсе.

Форме и оформлению документа под стать и способ доставки его абоненту. Подобные документы следует доставлять либо нарочным под роспись, либо по почте с уведомлением о вручении. Но уведомление было даже не брошено в почтовый ящик, а просто воткнуто в него, а потому могло упасть на пол и в любой момент быть сметенным в мусор при уборке.

Вообще, такие «документы» следует игнорировать. Но специально обращаем на него внимание по двум причинам. Во-первых, подобное происходит уже не первый раз. Во-вторых, мошенничество и вымогательство фирмы Ахметова ДТЭК КЭС следует как можно шире осветить в СМИ, а главное, обратить на них внимание правоохранительных и контролирующих органов.

А потому переходим к содержанию этой, пардон, «писульки».

В бумаге значится, что согласно ч. 2 п. 7.5 Правил розничного рынка электроэнергии, утвержденных постановлением НКРЭКУ от 14.03.2018 № 312, абоненту с указанным выше лицевым счетом по соответствующему адресу в течение 10 дней после получения уведомления, а именно с 11.03.2019 года, будет прекращено электроснабжение, если до этого не будет уплачен фиктивный долг, о котором речь пойдет дальше. Более того, фирма ДТЭК КЭС обратится в суд для взыскания долга. К тому же для возобновления подачи электроэнергии придется, кроме уплаты этого фиктивного долга, еще и оплатить «работы по отключению и подключению». Работы, если кто не в курсе, заключаются в том, чтобы выключить и включить автоматический выключатель на щитке, но это мелочи.

Ссылка на правила, утвержденные НКРЭКУ, является совершенно необоснованной, поскольку, кроме этого, имеется еще, как минимум, Гражданский кодекс Украины. Согласно нормам ГКУ, претензия должна быть вручена нарочным под роспись или направлена почтовым отправлением с уведомлением о вручении. От даты вручения отводится месяц на рассмотрение претензии, ее полное или частичное удовлетворение либо отказ в удовлетворении с выдвижением встречных аргументов. Если правила НКРЭКУ противоречат нормам ГКУ, то это проблемы НКРЭКУ и правил, поскольку Гражданский кодекс в любом случае имеет большую юридическую силу, чем любой ведомственный норматив.

С данном же случае дата вручения неизвестна, поскольку она никак не зафиксирована документально. Поэтому указанная дата отключения установлена неправомерно, с грубым нарушением норм действующего законодательства.

Однако более всего возмущают указанные в этой «писульке» (пардон, но по-другому ее назвать невозможно) показания счетчика, из которых следует сумма долга.

Итак, указано, что по состоянию на 1 января 2019 года показания счетчика составляли 3582 кВт*ч, а долг достиг 1467,64 гривны.

Эта цифра является фиктивной, поскольку не имеет ничего общего с реальностью! Откуда она взята, неизвестно! Налицо наглая приписка, мошенничество с целью под угрозой отключения электроэнергии «выдавить» с потребителя без малого 1500 гривен, то есть к мошенничеству добавляется еще и шантаж с вымогательством!

По состоянию на январь 2019 года показания счетчика составили 2748 кВт*ч, причем даже не на начало месяца, а на конец, то есть в начале они были еще меньше, но на эти мелочи внимания обращать уже не будем.

Таким образом, фирма ДТЭК КЭС, что называется, «с потолка» приписала лишних 834 кВт*ч. При этом посчитаны они были почему-то по максимальному тарифу 1,68 грн за 1 кВт*ч, хотя абонент в течение многих лет укладывается в месячную норму 100 кВт*ч и расчет должен вестись по минимальному тарифу 90 копеек за 1 кВт*ч, о чем далее.

Причем даже с этими расчетами у Ахметова «намутили», поскольку 834 кВт*ч по 1,68 гривны будет 1401 гривна, а не 1467,64 гривны. Если же считать по правильному тарифу, то есть по 90 копеек за 1 кВт*ч, то и вовсе будет 750 гривен так называемого долга.

Но дело в том, что долга нет, поскольку, повторим, показания счетчика в январе 2019 года были более чем на 800 кВт*ч меньше того, что «нарисовали» в фирме ДТЭК КЭС.

И здесь, пожалуй, самое главное. Абонент с лицевым счетом 15000713520 в течение многих лет ежемесячно оплачивает одни и те же 100 кВт*ч, причем потребляет обычно даже несколько меньше этого объема, то есть абсолютно вписывается в минимальный тариф 90 копеек за 1 кВт*ч. Более того, оплата идет с опережением, то есть на каждый конкретный момент оплачено больше, чем показания счетчика. Например, на момент написания этого текста уже давно было оплачено 2848 кВт*ч, хотя показания счетчика не дотягивали до 2800 кВт*ч, то есть переплата составила около 50 кВт*ч или половину месячного объема потребления.

Регулярная оплата указанных 100 кВт*ч в месяц и показания счетчика фирме ДТЭК КЭС хорошо видны по банковским проводкам. Уже одно это должно было заставить поставщика корректировать свои данные.

Но ведь кроме того показания регулярно снимают контролеры ДТЭК КЭС, даже если не каждый месяц, то весьма часто. Правда, абонент не в состоянии проконтролировать, какие данные контролер подает своей фирме или какие данные реально отражаются в отчетности фирмы по результатам контроля. Данные контролер записывает в какую-то свою книгу; статус этого документа, строгость отражения в нем данных и строгость отчетности как таковой являются более чем сомнительными.

Даже если при передаче данных абонентом произошли какие-то технические ошибки, то контроль поможет их исправить, конечно, если контроль правильный.

Поэтому давно пора результаты снятия показаний счетчика закреплять двусторонним актом за подписью контролера и абонента в двух экземплярах, один из которых должен оставаться у абонента. Но тогда в фирме ДТЭК КЭС не смогут безнаказанно манипулировать цифрами с целью извлечения незаконного дохода мошенническим путем. В любой суд достаточно будет представить копию акта, чтобы стало понятно, что указанные выше долги являются фикцией.

Точно так же следует поставить вопрос с отключением. Из сказанного выше следует, что олигархи, включая Ахметова, при соучастии власти протащили в НКРЭКУ совершенно незаконную, мошенническо-вымогательскую процедуру в правилах энергоснабжения, как минимум, в части отключения за долги. Из приведенного примера следует, что в качестве долга вполне могут быть поданы любые взятые с потолка приписки с целью заставить заплатить несуществующие долги, а то еще и незаконно нажиться на отключении-подключении за несуществующие долги. Если бы отключение производилось только по решению суда, как это и должно быть, то, например, в данном случае достаточно было бы увидеть, что показания счетчика на 3 марта на 700 кВт*ч меньше той фикции, которую фирма ДТЭК КЭС «нарисовала» по состоянию на 1 января. Здесь любой, даже самый предвзятый суд обязан будет вынести решение в пользу абонента.

Более того, правоохранительным органам уже давно пора предметно заняться фактами манипуляций, мошенничества и вымогательства со стороны ПрАТ ДТЭК КЭС, каковые обретают массовый характер. И государству в целом давно пора вмешаться в ситуацию, когда поставщики энергии, газа и коммунальных услуг пишут с потолка долги. Мало того, что это обман граждан и просто уголовщина, но ведь государство получает крайне искаженную экономическую картину, в частности, по долгам, которые искусственно завышены, хотя на этой основе рассчитываются разного рода макроэкономические показатели, а также завышаются тарифы.

Возвращаясь к описываемому случаю, если контролер передает правильные данные, которые отражают факт своевременной оплаты в полном объеме, точнее даже переплаты, то никакого долга не существует. Более того, при указанном уровне потребления, сумме и периодичности оплаты, долгов не может быть в принципе.

Поэтому со стороны ПрАТ «ДТЭК Киевские электросети» налицо, еще раз повторим, мошенничество и вымогательство, то есть уголовно наказуемые деяния.

Практика «надувания» искусственных долгов становится все более широко распространенной, разрастаясь, как снежный ком, угрожающий развалить остатки экономики и финансов. Государство, его соответствующие органы уже давно должны были вмешаться и навести порядок, установив ответственность монополистов — поставщиков электроэнергии, газа и коммунальных услуг.

Ведь в случае с бывшим «Киевэнерго», затем ПрАТ «ДТЭК Киевские электросети», а теперь еще и ООО «Киевские энергетические услуги», что одно и то же, фактов, подобных указанным выше, насчитывается множество. Граждане постоянно страдают от «нарисованных» долгов. В связи с переводом расчетов с ПрАТ «ДТЭК Киевские электросети» на ООО «Киевские энергетические услуги» количество таких «должников» стало резко возрастать из-за беспорядка и возможного мошенничества.

Факты подмены реальных показаний счетчиков какими-то «расчетными данными», взятыми с потолка, освещаются в СМИ (https://strana.ua/opinions/176853-kak-kievenerho-schitaet-dolh-kotoroho-net.html).

В 2012 году, работая в одном из печатных изданий, мне уже приходилось выяснять отношения с «Киевэнерго» по поводу липовых долгов по электроэнергии. В результате долги исчезли, а фирма не придумала иного оправдания, кроме заезженной «ошибки компьютера».

Прошло без малого семь лет, а проблема только усугубляется.

В связи с вышеизложенным требуем, чтобы контролирующие и правоохранительные органы незамедлительно провели тщательное расследование указанного и подобных фактов и дали им правовую оценку.