Украинские спасатели будут использовать передовые вертолеты

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вместе с нашими французскими партнерами из компании Airbus Helicopters подписали Меморандум об улучшении конфигурации вертолетов H-145. Это означает, что та техника, которую получит в частности ГСЧС в рамках создания системы авиационной безопасности МВД Украины станет еще лучше, современней и мощнее. Как следствие - получим улучшенное качество выполнения задач по назначению.

По словам Чечеткина, французские вертолеты обеспечат авиационное покрытие по всей Украине, будут вовремя оказывать медицинскую помощь пострадавшим, осуществлять поисково-спасательные операции, мониторинг территорий в противопожарных целях и задачах по аэромедицинской эвакуации.

"Максимально приближаем тот момент, когда каждый украинец будет чувствовать себя более защищенным. Система авиационной безопасности и защиты МВД Украины станет третьей по мощности в Европе, после Франции и Германии, а наши спасатели одними из первых в мире будут использовать передовые вертолеты. Работаем дальше!", - резюмировал он.