В Украине стал дорожать автогаз

Средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине за последние сутки выросла на 3 коп/л до 10,58 грн/л, о чем свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", передает enkorr.

Из региональных сетей автогаз в среднем подорожал на АЗС "Параллели", "Надежды", "Marshal" и "Укргаздобычи" на 15–20 коп. Также цены выросли в общерегиональных сетях "Sun Oil" и "Mango" на 18–20 коп, а в сети "Привата" на 2–3 коп.

Сжиженный газ на оптовом рынке Украины начал дорожать с 18 февраля. С того момента оптовые цены СУГ выросли на 17% или 3200 грн/т.

Участники рынка объясняют повышение цен в оптовом рынке следствием январского ограничения импортерами поставок сжиженного газа на украинский рынок.