Курс валют на сегодня, 11 марта

Сегодня, 11 марта, Нацбанк Украины обнародовал такой официальный курс обмена валют:1 доллар - 26 гривен 38 копеек;1 евро - 29 гривен 74 копейки.
В начале недели зафиксировано укрепление национальной валюты.
Интересно знать, что на период марта эксперты прогнозировали незначительные колебания котировок основных валют.
Напомним, что экономист Александр Охрименок рассказал о мартовском обменном курсе.
Как заявил экономист Александр Охрименко, в марте возможны скачки курса доллара, но, если говорить о ситуации в целом, то она (ситуация) прогнозируется относительно стабильной.
Кроме этого, г-н Охрименко акцентировал внимание на том, что ситуация с президентскими выборами, а также социальные программы могут повлиять на ситуацию.
Обвал гривны могут спровоцировать выпуск ценных бумаг, импортеры и экспортеры, крупные игроки рынка.
Как считает эксперт, на украинском рынке достаточный объем валюты по причине трудовой миграции, чтобы небыло ревальвации регулятор рынка периодически выкупает валюту.