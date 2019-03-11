Курс валют на сегодня, 11 марта

Сегодня, 11 марта, Нацбанк Украины обнародовал такой официальный курс обмена валют:

В начале недели зафиксировано укрепление национальной валюты.

Интересно знать, что на период марта эксперты прогнозировали незначительные колебания котировок основных валют.

Напомним, что экономист Александр Охрименок рассказал о мартовском обменном курсе.

Как заявил экономист Александр Охрименко, в марте возможны скачки курса доллара, но, если говорить о ситуации в целом, то она (ситуация) прогнозируется относительно стабильной.





Кроме этого, г-н Охрименко акцентировал внимание на том, что ситуация с президентскими выборами, а также социальные программы могут повлиять на ситуацию.





Обвал гривны могут спровоцировать выпуск ценных бумаг, импортеры и экспортеры, крупные игроки рынка.





Как считает эксперт, на украинском рынке достаточный объем валюты по причине трудовой миграции, чтобы небыло ревальвации регулятор рынка периодически выкупает валюту.