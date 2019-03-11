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Экономика и Финансы
11 марта 19, 10:15
Курс валют на сегодня, 11 марта
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Обменный курс основных валют на понедельник.

Сегодня, 11 марта, Нацбанк Украины обнародовал такой официальный курс обмена валют:

1 доллар - 26 гривен 38 копеек;1 евро - 29 гривен 74 копейки.

В начале недели зафиксировано укрепление национальной валюты.

Интересно знать, что на период марта эксперты прогнозировали незначительные колебания котировок основных валют.

Напомним, что экономист Александр Охрименок рассказал о мартовском обменном курсе.

Как заявил экономист Александр Охрименко, в марте возможны скачки курса доллара, но, если говорить о ситуации в целом, то она (ситуация) прогнозируется относительно стабильной. 

Кроме этого, г-н Охрименко акцентировал внимание на том, что ситуация с президентскими выборами, а также социальные программы могут повлиять на ситуацию.

Обвал гривны могут спровоцировать выпуск ценных бумаг, импортеры и экспортеры, крупные игроки рынка. 

Как считает эксперт, на украинском рынке достаточный объем валюты по причине трудовой миграции, чтобы небыло ревальвации регулятор рынка периодически выкупает валюту.
dengi.ua
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