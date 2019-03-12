Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.59
USD
26.31
RUB
0.40
EUR
29.69
USD
26.35
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
12 марта 19, 10:53
С 1 апреля туристы будут платить за посещение Львова
львов
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В зависимости от стоимости аренды жилья, процент от минимальной зарплаты нужно будет платить за каждые сутки временного проживания (ночевки)

С 1 апреля туристу при посещении Львова придется заплатить налог за каждые сутки временного размещения в местах проживания/ночевки. Соответствующее решение приняли в понедельник, 11 марта, на сессии Львовского горсовета.

За каждые сутки пребывания в городе туристам нужно будет заплатить от 0,2 до 0,5% от размера минимальной зарплаты.

Процент сбора зависит от стоимости ночевки за сутки (временного размещения): до 350 грн - 0,2%, от 350 грн до 750 грн - 0,3%, 750-1200 грн - 0,4%. А от 1200 грн - 0,5%.

Под стоимостью временного размещения или ночевки подразумевается общая стоимость номера (комнаты), аренды квартиры, жилого дома или иного объекта жилой недвижимости независимо от количества проживающих.

Местные власти говорят, что ставки туристического сбора приведены в соответствие с Налоговым кодексом Украины.
liga.net
Ещё по теме:
Съемное жилье подорожало на 20 процентов
На отопление хотят ввести абонплату:сколько придется платить
Сальвини едет в Москву, чтобы призвать к отмене санкций
В Китае снизят налоги для населения
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей