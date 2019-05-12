Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.43
USD
26.21
RUB
0.40
EUR
29.42
USD
26.16
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
11 мая 19, 21:25
Украинские банки снижают ставки по гривневым депозитам
вклады
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Ставки снижаются как по вкладам физлиц, так и по депозитам юридических лиц

На конец I квартала 2019 года средняя стоимость 12-месячных вкладов физлиц в гривне снизилась на 0,8 процентных пункта от пикового значения и на 0,1 процентных пункта до 15,5% годовых, если сравнить с началом года. Об этом говорится в "Обзоре банковского сектора", опубликованного на сайте Национального банка Украины.

По информации регулятора, стоимость гривневых средств бизнеса в банках в среднем снизилась на 0,8 процентных пункта до 13,7% годовых, однако оставалась выше, чем в среднем за последние 3,5 лет.

Гривневые средства юридических лиц сократились на 4% из-за сезонных факторов и проведения компаниями налоговых платежей. Объем средств бизнеса в банках в иностранной валюте вырос на 1,1%. Единственной группой, которая наращивала вклады бизнеса в I квартале, были государственные банки: гривневые средства росли в государственных банках, кроме ПриватБанка (+ 10,5%), в иностранной валюте — в ПриватБанке (+ 5,5%).

В январе-марте темп прироста гривневых депозитов населения отвечал прошлогоднему (+ 3,5%), самые высокие темпы зафиксированы в частных банках (+ 7,6%). В годовом исчислении средства физических лиц в банках в национальной валюте выросли на 15%, что соответствует темпам предыдущих двух лет. В то же время, долларизация вкладов физических лиц снизилась до 46.3%.

В НБУ отмечают, что граждане Украины предпочитают краткосрочные вклады по востребованию: в I квартале доля новых гривневых депозитов сроком до 3 месяцев составила 52,4%. Срочные рублевые вклады населения выросли на 4%.

В Нацбанке ожидают, что к концу года темпы притока депозитов к банковскому сектору будут оставаться на текущем уровне.

Ранее в НБУ сообщали, что украинские банки ожидают роста объемов депозитов в течение следующих 12 месяцев.

Напомним, в марте 2019 года средние процентные ставки банков по новым депозитам остались на уровне 12% годовых. По данным Нацбанка, ставки по новым депозитам для населения в гривне снизились за месяц с 11,6% до 11,1% годовых, в валюте снизились с 2,6% до 2,5%.

Чистая прибыль платежеспособных банков Украины в январе-марте 2019 года составила 13,2 млрд грн, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Также сообщалось, что объем депозитного портфеля банков в национальной валюте в 2018 году вырос на 10% — до 539,7 млрд гривен.
Delo
Ещё по теме:
В Киеве три мужчины напали на таксиста и угнали автомобиль
Сколько можно заработать, покупая государственные облигации?
НБУ отменяет все банкноты до 10 гривен: что будет с купюрой
Значительно вырос дефицит Госбюджета-2019
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей