Украинские банки снижают ставки по гривневым депозитам

На конец I квартала 2019 года средняя стоимость 12-месячных вкладов физлиц в гривне снизилась на 0,8 процентных пункта от пикового значения и на 0,1 процентных пункта до 15,5% годовых, если сравнить с началом года. Об этом говорится в "Обзоре банковского сектора", опубликованного на сайте Национального банка Украины.

По информации регулятора, стоимость гривневых средств бизнеса в банках в среднем снизилась на 0,8 процентных пункта до 13,7% годовых, однако оставалась выше, чем в среднем за последние 3,5 лет.





Гривневые средства юридических лиц сократились на 4% из-за сезонных факторов и проведения компаниями налоговых платежей. Объем средств бизнеса в банках в иностранной валюте вырос на 1,1%. Единственной группой, которая наращивала вклады бизнеса в I квартале, были государственные банки: гривневые средства росли в государственных банках, кроме ПриватБанка (+ 10,5%), в иностранной валюте — в ПриватБанке (+ 5,5%).





В январе-марте темп прироста гривневых депозитов населения отвечал прошлогоднему (+ 3,5%), самые высокие темпы зафиксированы в частных банках (+ 7,6%). В годовом исчислении средства физических лиц в банках в национальной валюте выросли на 15%, что соответствует темпам предыдущих двух лет. В то же время, долларизация вкладов физических лиц снизилась до 46.3%.





В НБУ отмечают, что граждане Украины предпочитают краткосрочные вклады по востребованию: в I квартале доля новых гривневых депозитов сроком до 3 месяцев составила 52,4%. Срочные рублевые вклады населения выросли на 4%.





В Нацбанке ожидают, что к концу года темпы притока депозитов к банковскому сектору будут оставаться на текущем уровне.





Ранее в НБУ сообщали, что украинские банки ожидают роста объемов депозитов в течение следующих 12 месяцев.





Напомним, в марте 2019 года средние процентные ставки банков по новым депозитам остались на уровне 12% годовых. По данным Нацбанка, ставки по новым депозитам для населения в гривне снизились за месяц с 11,6% до 11,1% годовых, в валюте снизились с 2,6% до 2,5%.





Чистая прибыль платежеспособных банков Украины в январе-марте 2019 года составила 13,2 млрд грн, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.





Также сообщалось, что объем депозитного портфеля банков в национальной валюте в 2018 году вырос на 10% — до 539,7 млрд гривен.



