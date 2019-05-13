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Экономика и Финансы
13 мая 19, 10:38
Гройсман: Далее у нас на очереди - монетизировать все льготы
Гройсман
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Эксперимент по монетизации субсидий завершать нельзя, его нужно развивать.

Эксперимент по монетизации субсидий завершать нельзя, его нужно развивать.

Об этом Гройсман заявил в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"В прошлом году мы начали монетизацию субсидий между производителями услуг, то есть сделали реестр субсидиантов и запустили первый оборот между производителями. Второе из того, что мы реализовали, - это начали с 1 января монетизировать субсидию всем, кто получал ее впервые. И по нашему плану мы должны были закончить оформление монетизации 15 октября, до начала отопительного сезона. Когда мы увидели, что с января начинаем делать монетизацию, но не успеваем подготовить систему к следующему отопительному сезону, так как в летний период не назначается субсидия, мы решили ускориться. Эту идею очень положительно оценил президент. Но это нельзя завершать. Далее у нас на очереди - монетизировать все льготы", - рассказал Гройсман, отвечая на вопрос, будет ли продлен эксперимент по монетизации субсидий.
censor.net.ua
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