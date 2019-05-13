Курс валют на сегодня, 13 мая

Сегодня, 13 мая, Национальный банк Украины обнародовал такой курс валют:



Информация опубликована на портале регулятора.

Зафиксировано укрепление национальной валюты после выходных, т.е. доллар стал дешевле на 5 копеек за выходные.

Правда, европейская валюта подорожала на 3 копейки.

Напомним, мы сообщали, что будет с курсом валют в мае.



1 евро - 29 гривен 43 копейки.

Котировки курса американской валюты в мае будут в диапазоне 25 гривен 90 копеек-26 гривен 75 копеек за единицу. Правда, специалисты акцентируют внимание на снижении предложений иностранной валюты на рынке.





В связи с политической неопределенностью, парламентскими выборами, а также со вступлением в должность новоизбранного президента, констатируется, что иностранные инвесторы, приобревшие гривневые ОВГЗ, займут выжидательную позицию.





На укрепление гривны повлияет решение НБУ по вопросу снижения учетной ставки до 17,5%.



