Курс валют на сегодня, 13 мая

Сегодня, 13 мая, Национальный банк Украины обнародовал такой курс валют:1 доллар - 26 гривен 20 копеек;
1 евро - 29 гривен 43 копейки.
Информация опубликована на портале регулятора.
Зафиксировано укрепление национальной валюты после выходных, т.е. доллар стал дешевле на 5 копеек за выходные.
Правда, европейская валюта подорожала на 3 копейки.
Напомним, мы сообщали, что будет с курсом валют в мае.
Котировки курса американской валюты в мае будут в диапазоне 25 гривен 90 копеек-26 гривен 75 копеек за единицу. Правда, специалисты акцентируют внимание на снижении предложений иностранной валюты на рынке.
В связи с политической неопределенностью, парламентскими выборами, а также со вступлением в должность новоизбранного президента, констатируется, что иностранные инвесторы, приобревшие гривневые ОВГЗ, займут выжидательную позицию.
На укрепление гривны повлияет решение НБУ по вопросу снижения учетной ставки до 17,5%.