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Экономика и Финансы
13 мая 19, 11:02
Курс валют на сегодня, 13 мая
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Доллар стал дешевле на 5 копеек за выходные.

Сегодня, 13 мая, Национальный банк Украины обнародовал такой курс валют:

1 доллар - 26 гривен 20 копеек;
1 евро - 29 гривен 43 копейки.

Информация опубликована на портале регулятора. 

Зафиксировано укрепление национальной валюты после выходных, т.е. доллар стал дешевле на 5 копеек за выходные. 

Правда, европейская валюта подорожала на 3 копейки. 

Напомним, мы сообщали, что будет с курсом валют в мае.

Котировки курса американской валюты в мае будут в диапазоне 25 гривен 90 копеек-26 гривен 75 копеек за единицу. Правда, специалисты акцентируют внимание на снижении предложений иностранной валюты на рынке. 

В связи с политической неопределенностью, парламентскими выборами, а также со вступлением в должность новоизбранного президента, констатируется, что иностранные инвесторы, приобревшие гривневые ОВГЗ, займут выжидательную позицию.

На укрепление гривны повлияет решение НБУ по вопросу снижения учетной ставки до 17,5%.
dengi.ua
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