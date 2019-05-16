Для запуска рынка земли в Украине понадобится от 5 до 10 лет

Для полноценного функционирования рынка земли в Украине понадобится 5-10 лет, но все будет зависеть от установленных правил. Об этом заявил президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев в интервью изданию Landlord.

"Например, следует учитывать обстоятельства, которые будут ограничивать право покупки участков иностранными гражданами, или установят максимальные размеры сельхозземель в частной собственности. Будет ли возможно вообще владеть землей и не использовать ее. Ведь в мире есть практика, при которой государство может передавать такие земли в пользование кому-либо другому для использования, а владелец получает лишь арендную плату. И таких вопросов, если углубляться в проблематику земельного рынка, возникает очень много. Годы нужны даже для того, чтобы урегулировать все эти моменты", — отмечает Горбачев.

По его словам, оптимальной иностранной модели земельного рынка, которую можно позаимствовать, на самом деле, не существует. Сейчас в Украине эффективно работает модель крупнотоварного Сельскохозяйственные производства.

"Например, во Франции более эффективны кооперативные объединения небольших агропроизводителей. Кооперативы, образованные разными владельцами 100-150 га земли, демонстрируют большую эффективность даже по сравнению с нашими крупными хозяйствами. В Украине средняя урожайность пшеницы — 4 тонн с 1 га, а во Франции — 8 тонн с 1 га ", — подчеркивает Горбачев.

Но дело не в размере хозяйства, а в частной собственности-владелец земли будет пытаться повысить эффективность исполь-ния, устанавливать независимые источники энергии, проводить системы орошения.

"В Украине есть площади, где можно получать значительно большую прибыль от выращивания ягод, овощей или фруктов. С гектара малины можно получить 30-60 тысяч долларов. Если выращивать пшеницу — это будет 800 долларов. Но значит ли это, что надо выращивать только малину? Конечно, нет, вопрос использования решит эффективный собственник, а цена будет определяться ре-региональная фактором", — уверяет Горбачев.

Ранее Горбачев сообщал, что земля в Украине должна стоить от 3 тысяч до 15 тысяч долларов в зависимости от регионального расположения. По его словам, рынок земли в Украине обязательно должен быть сформирован, и он должен работать на основе частной собственности на самый ценный актив страны. Также, по мнению Горбачева, должны быть эффективные частные собственники земли, между которыми должна быть полноценная здоровая конкуренция.