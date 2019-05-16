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Новости
Экономика и Финансы
15 мая 19, 19:29
Самые популярные преступные махинации с банковскими данными
банковская карточка
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Чаще всего персональные банковские данные людей преступники получают именно в интернете, выдавая себя за представителей банка

 Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

"Наибольшее количество незаконных действий с платежными картами в 2018 году проходила в сети Интернет - 55,1 тыс. случаев (52,2% от общего количества) - и по сравнению с 2017 годом выросла в 1,4 раза", - сообщили в пресс-службе.

В НБУ объяснили, что такая негативная тенденция, прежде всего, связана с ростом числа мошенничеств с применением социальной инженерии. Мошенники в прошлом году чаще всего использовали этот метод при осуществлении незаконных действий с платежными картами или их реквизитами. Речь идет о введении в заблуждение рядовых граждан любыми способами, для того, чтобы они разгласили собственные персональные данные, реквизиты платежных карточек, коды/пароли или осуществили перевод средств под психологическим воздействием в пользу мошенников.

В финрегулятором заметили, что во многих случаях преступники пытаются выдать себя за сотрудников банка (службы безопасности банка) или Национального банка Украины и завладеть данным платежной карточки или личной информацией владельца карточки.

Источник: УНН
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