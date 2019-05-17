Что будет с украинской экономикой: мнение экспертов

На днях в правительстве одобрили разработанный Минэкономразвития прогноз экономического и социального развития Украины на 2020-2022 годы. Как говорят чиновники, прогнозные показатели были сверстаны по сценарию, который основывается на анализе развития экономики Украины в 2016-2018 годах, а также оценках текущей ситуации и предположениях, которые учитывают влияние внешних и внутренних факторов.

“Украина получила макроэкономический прогноз на три года, который впервые станет базой для формирования трехлетней Бюджетной декларации в рамках перехода к среднесрочному бюджетированию. Это будет способствовать эффективному воплощению реформ и определению приоритетов государственного финансирования: безопасности и обороны, энергоэффективности, инфраструктуры, АПК, децентрализации социальной защиты, образования, здравоохранения, культуры. А еще трехлетний прогноз позволяет сформировать среднесрочные ориентиры для бизнеса и инвесторов, что положительно отразится на постепенном росте экономики Украины и доходов граждан”, – комментирует показатели министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Представленный в прогнозе сценарий предусматривает два варианта макроэкономических показателей на 2020-2022 годы

Первый предполагает, что в 2020 году рост ВВП будет на уровне 3,3%, в 2021-м – 3,8%, в 2022-м – 4,1%. Рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) ожидается на уровне 6% в 2020 году, 5,7% - в 2021-м, 5,3% - в 2022 году.

Второй: в 2020 году прогнозируется рост ВВП на уровне 3,6%, в 2021-м – 3,6%, в 2022-м – 3,3%. Рост потребительских цен - на уровне 6,5% в 2020 году, 7,1% в 2021-м, 7% в 2022 году.

Как видим, в правительстве не предполагают ни возможного мирового финансового кризиса, ни каких-то других потрясений. А между тем, сырьевая модель экономики очень восприимчива к внешним шокам.

- Украина уже десятки лет живет в условиях экономического оксюморона, - говорит финансовый аналитик Алексей Кущ. - Посмотрим на характер нашей экономики: сырьевая, открытая, малая. Зависим от экспорта сырья и не имеем внутренних страховочных механизмов, а по причине малости - никак не влияем на мировую динамику. Здесь прямая корреляция темпов развития с динамикой мировых цен на сырье, в первую очередь на металл, руду, зерно и подсолнечное масло. Учитывая последнее, прогнозировать нужно не только динамику мировых сырьевых рынков, но и погодные условия, влияющие на урожай. Причем не только у нас, но и у стран-конкурентов.

По словам эксперта, динамика мировых цен сейчас прогнозируется мировыми аналитиками лишь на полгода-год.

- Существует риск протекционизма, торговый войн, реинкарнации глобального кризиса, замедления роста экономики Китая, - говорит Кущ. - Не думаю, что в штате правительства появилось пару нобелевских лауреатов, которые придумали модели прогнозирования динамики мировых рынков на годы вперед. А без этого все озвученные планы - как прогноз погоды на лето 2021-го года. Если бы в Украине правительство за последние годы создало модель развития, опирающуюся на внутренний рынок и третичный сектор экономики, вот тогда можно было и прогнозировать. Но здесь... Пока же можно предположить, что факторов расти быстрее, чем в 2018-м году (3,3% - ред.) в ближайшее время у нас не будет, ведь риск трудовой миграции лишь усиливается, рост зарплат ввиду отсутствия структурных реформ лишь съедает нашу конкурентоспособность. И в 2018-м не приходилось тратить 460 млрд гривен на погашение долгов.

Экономист Даниил Монин сделал прогноз экономики на ближайшее время. Он выделил три основных тезиса: