Показатель дефицита госбюджета вырос почти вдвое

Дефицит государственного бюджета в январе-апреле 2019 года составил 1,7 млрд грн, хотя предварительно Минфин оценивал размер дефицита госбюджета за этот период в 0,9 млрд грн. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Расходы госбюджета составили за указанный период 324,8 млрд грн, что на 10,7% больше показателя за аналогичный период 2018 года. В том числе по общему фонду расходы достигли 294,5 млрд грн, что на 6,9% меньше по сравнению с четырьмя месяцами 2018-го.

Общий фонд госбюджета по расходам недовыполнен на 6,3%. При этом недовыполнение госбюджета по доходам составило 4,3%, в том числе по общему фонду — на 6,8%.

Сводный бюджет по итогам первого квартала 2019 года был сведен с дефицитом 8,9 млрд грн, тогда как в апреле 2019 года профицит сводного бюджета составил 28,2 млрд грн.ол

Общая сумма расходов Пенсионного фонда в январе-апреле 2019 года выросла почти на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го — до 145,2 млрд грн.

Собственные поступления Пенсионного фонда за четыре месяца увеличились почти на 24% — до 70 млрд грн за счет роста средней заработной платы.

Ранее сообщалось, что Государственный бюджет Украины по итогам января-февраля 2019 года был сведен с дефицитом в 13,6 млрд грн. Дефицит был профинансирован за счет внутренних заимствований. В январе-феврале Минфин разместил ОВГЗ на сумму эквивалентную 60,1 млрд грн, из них в нацвалюте — 34,8 млрд грн, в валюте — $886 млн и 33 млн евро.