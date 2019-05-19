США и Канада отменяют взаимные пошлины на металл

17 мая США и Канада достигли согласия о взаимном снятии штрафных пошлин на сталь и алюминий, которые были введены летом 2018 года, передает Deutsche Welle.

Как сообщает издание, пошлины на металлы будут сняты в течение следующих 48 часов.

"США и Канада соглашаются ликвидировать все тарифы, которые Соединенные Штаты наложили в соответствии с разделом 232 (закона США о расширении торговли — ред.) "Об импорте стали и изделий из алюминия из Канады", и все тарифы, введенные Канадой в ответ на действие раздела 232", — говорится в совместном заявлении правительств обеих стран.

Вашингтон и Оттава также договорились уладить все правовые споры, возникшие из-за взаимного введения пошлин.

Также в совместном заявлении стороны обязуются, в частности, предотвратить импорт стали и алюминия, производство которых происходило благодаря неправомерному получению субсидий или ввозимых по демпинговым ценам.

Кроме того, стороны согласились, предотвращать практику перевалки на своей территории стали и алюминия, которые были выработаны за пределами США или Канады, с целью их дальнейшей транспортировки в другую страну. США и Канада также договорились создать механизм мониторинга двусторонней торговли в этой области.

Напомним, в марте 2018 года президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на сталь и 10% на алюминий — на импорт стали и алюминия из ЕС, Канады, России, Мексики и других стран. Ранее Министерство торговли США провело расследование и пришло к выводу, что импорт этих металлов грозит "национальной безопасности" страны и подрывает позиции американских металлургов. В российском Министерстве промышленной торговли оценили ущерб от американских пошлин в $3 млрд.

Трамп назвал пошлины защитой американских металлургов.



В июне Правительство Канады заявило о том, что планирует обложить пошлинами товары из США в ответ на американские пошлины на импорт стали и алюминия.