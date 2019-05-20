UberShuttle: перевозчик или альтернатива маршруткам

На днях в столице презентовали новый сервис перевозок под названием UberShuttle.

На мероприятии присутствовали министр инфраструктуры Владимир Омелян и киевский градоначальник Виталий Кличко. Но несмотря на высокий статус чиновников, эксперты говорят, что по сути UberShuttle – это нелегальный перевозчик.

С сервисом Uber, наверное, сталкивался каждый пассажир такси, у которого есть смартфон. Открыл приложение, указал адрес, куда подать машину и куда ехать, программа рассчитывает примерную стоимость и присылает вам машину с водителем. Расплатиться можно как по безналу, так и наличными.

Теперь в этот сервис добавили возможность забронировать себе место в аналоге обычной маршрутки. Микроавтобусы UberShuttle будут курсировать по установленным маршрутам, а потенциальные пассажиры смогут бронировать места через приложение на телефоне.

В чем же принципиальная разница между UberShuttle и обычной маршруткой? Как обещают авторы нового сервиса, в новых микроавтобусах будут доступны только сидячие места с ремнями безопасности. В отличие от вечно забитых столичных маршруток, места для стояния там не предусмотрены. То есть это действительно будут маршрутные такси, такими как они изначально задумывались 20 лет назад, когда такой транспорт начал появляться на улицах украинских городов.

На первом этапе в сервисе будут работать только микроавтобусы Mercedes на 19 мест. Затем появятся и другие микроавтобусы, год выпуска которых - не старше 2008 года. В них будет 16-22 сидячих мест с ремнями безопасности и исправный кондиционер.

По сути, UberShuttle – это маршрутка повышенной комфортности, в которой вы получаете сидячее место. Но за такой комфорт придется заплатить больше, чем за обычный городской транспорт.

Большинство маршруток и весь городской транспорт в Киеве стоит 8 грн за поездку, независимо от расстояния. Стоимость поездки с UberShuttle, наоборот, зависит от расстояния, которое проедет пассажир. Платить придется по одному из четырех тарифов:

15 грн - за поездки от 0 до 8 км

20 грн - от 8 до 12 км

25 грн - от 12 до 16 км

30 грн - более 16 км

В компании приводят такой расчет стоимости: с Березняков до Печерска – 15 грн; от "Комфорт Тауна" до Ocean Plaza – 20 грн; с Виноградаря до бизнес-центра Tower – 25 грн; с пр. Правды до ТЦ "Украина" – 30 грн.

Пока что в столице микроавтобусы UberShuttle вышли на два маршрута. Первый возит пассажиров с Виноградаря - через Куреневку и улицу Константиновскую выезжает на Подол. Оттуда поднимается на Крещатик и через Площадь Льва Толстого и улицу Толстого следует на Вокзал, а оттуда уже на вторую конечную - площадь Победы. Для тех, кто не знаком с географией столицы, поясним, что на карте путь следования микроавтобуса похож на рыболовный крючок. Он объединил в себе сразу несколько маршрутов – из крупного спального района в центр и из центра на вокзал.

Второй маршрут ведет с левого на правый берег Днепра: от нового ЖК "Комфорт Таун" через мост Патона, бульвар Дружбы народов, бульвар Леси Украинки, оттуда через Коновальца (бывшая Щорса) будет спускаться к Дворцу "Украина", а потом приедет к станции метро "Лыбидская".

В будущем обещают запустить еще 4 маршрута:





- Троещина — Дарница (ул. Владимира Маяковского, 97/15 — ст. м. Харьковская)





- Позняки — Льва Толстого (ул. Ревуцкого, 19/1 — Большая Васильковская, 28)



