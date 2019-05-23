Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.39
USD
26.30
RUB
0.41
EUR
29.33
USD
26.34
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
23 мая 19, 15:32
ПриватБанк подал иск против Коломойского в американский суд
суд
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Игоря Коломойского обвиняют по причине отмывания денежных средств по неправомерно выданным кредитам.

Представители “ПриватБанка“ подали исковое заявление в Канцелярский суд штата Делавэр (Delaware Chancery Court, США) против экс-бенефициара банковского учреждения Игоря Коломойского.

Стало известно, что гражданское исковое заявление подано 21 мая 2019 года.

Правда, информация о сроках рассмотрения дела отсутствует. 

По информации агенства Bloomberg, Игоря Коломойского обвиняют по причине отмывания денежных средств по неправомерно выданным кредитам. В результате таких действий олигарх прикупил недвижимость посредством сети компаний в Делавэре и Огайо.

Ранее сообщалось, что в Украине по инициативе Коломойского прошла волна активизации судов по вопросу национализации “ПриватБанка“.

Интересно знать, что экс-владелец “ПриватБанка“ модержал победу по трем ключевым судам первой инстанции.

Напомним. что суд объединил пять исков Коломойского по “ПриватБанку“.
dengi.ua
Ещё по теме:
РФ обвинили в нарушении иммунитета военных кораблей
Главе Конституционного суда Шевчуку выразили недоверие
Шевчук назвал свою отставку "переворотом Порошенко"
Андрей Деркач через суд докажет, что коалиции нет
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
"Доллар по 40", или Что будет с Украиной без кредитов МВФ
noimageНацбанк ослабил курс гривни на 23 мая
Лента новостей