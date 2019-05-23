ПриватБанк подал иск против Коломойского в американский суд

Представители “ПриватБанка“ подали исковое заявление в Канцелярский суд штата Делавэр (Delaware Chancery Court, США) против экс-бенефициара банковского учреждения Игоря Коломойского.

Стало известно, что гражданское исковое заявление подано 21 мая 2019 года.

Правда, информация о сроках рассмотрения дела отсутствует.



По информации агенства Bloomberg, Игоря Коломойского обвиняют по причине отмывания денежных средств по неправомерно выданным кредитам. В результате таких действий олигарх прикупил недвижимость посредством сети компаний в Делавэре и Огайо.

Ранее сообщалось, что в Украине по инициативе Коломойского прошла волна активизации судов по вопросу национализации “ПриватБанка“.

Интересно знать, что экс-владелец “ПриватБанка“ модержал победу по трем ключевым судам первой инстанции.

Напомним. что суд объединил пять исков Коломойского по “ПриватБанку“.