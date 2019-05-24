Эксперты: Что ждет курс доллара из-за роспуска Рады

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Текущее укрепление курса гривни связано с положительной реакцией на недавние политические события. Такая тенденция на ближайшее время сохранится.
Такой прогноз озвучили аналитики Goldman Sachs. Среди факторов, которые способствуют укреплению гривни, они указывают высокие реальные процентные ставки, благоприятные условия торговли и приток частного капитала. «В отношении кредитования мы более оптимистично оцениваем краткосрочное внешнее финансирование, чем рынок, и ожидаем, что этот фактор будет и впредь способствовать дальнейшему повышению кривой долга в долларах США», – отмечается в отчете.

По мнению инвестбанкиров, облигации с фиксированным уровнем доходности в национальной валюте остаются привлекательными. «На наш взгляд, решение президента Владимира Зеленского назначить досрочные выборы ( в Верховную раду. – Ред.) является попыткой извлечь выгоду из положительного политического момента, что показала его убедительная победа на президентских выборах и недавние опросы», – говорят аналитики.

При этом они усматривают в этом решении определенные риски, поскольку Зеленский является новичком в политике, а его партия «Слуга народа» только формируется. «Тем не менее, мы считаем, что решение о проведении внеочередных выборов, скорее всего, благоприятствует приступившему к работе президенту. Поскольку его способность эффективно управлять зависит от успешного сотрудничества с парламентом, сегодняшние события, вероятно, увеличивают вероятность этого», – указывает инвестбанкир в прогнозе.
Источник: mhub.top
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