Эксперты: Что ждет курс доллара из-за роспуска Рады

Такой прогноз озвучили аналитики Goldman Sachs. Среди факторов, которые способствуют укреплению гривни, они указывают высокие реальные процентные ставки, благоприятные условия торговли и приток частного капитала. «В отношении кредитования мы более оптимистично оцениваем краткосрочное внешнее финансирование, чем рынок, и ожидаем, что этот фактор будет и впредь способствовать дальнейшему повышению кривой долга в долларах США», – отмечается в отчете.





По мнению инвестбанкиров, облигации с фиксированным уровнем доходности в национальной валюте остаются привлекательными. «На наш взгляд, решение президента Владимира Зеленского назначить досрочные выборы ( в Верховную раду. – Ред.) является попыткой извлечь выгоду из положительного политического момента, что показала его убедительная победа на президентских выборах и недавние опросы», – говорят аналитики.





При этом они усматривают в этом решении определенные риски, поскольку Зеленский является новичком в политике, а его партия «Слуга народа» только формируется. «Тем не менее, мы считаем, что решение о проведении внеочередных выборов, скорее всего, благоприятствует приступившему к работе президенту. Поскольку его способность эффективно управлять зависит от успешного сотрудничества с парламентом, сегодняшние события, вероятно, увеличивают вероятность этого», – указывает инвестбанкир в прогнозе.