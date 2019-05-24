Нафтогаз с 1 июня снижает цены на газ для промышленности

НАК "Нафтогаз Украины" с 1 июня 2019 года снизит цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на 7,6-7,9%. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированные в зависимости от объемов закупки и условий оплаты", — отметили в компании.

В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 5803 — 6423 грн/тыс. кубометров (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе продолжают стремительно падать на фоне избытка газа в ПХГ и активного ввода новых мощностей по производству СПГ. Чуть больше чем за полгода газовые цены в Европе обвалилась более чем вдвое. Сказывается теплая зима, после которой в хранилищах осталось слишком много газа.