Госстат обнародовал структуру доходов украинцев

Общие совокупные ресурсы украинских домохозяйств составили 10 487 грн в месяц. Средний эквивалентный размер домохозяйства составляет 2,11 человек. Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования Госстата условий жизни домохозяйств Украины в IV квартале 2018 года.
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По данным опроса, структура ресурсов следующая:
- Оплата труда — 54,9%;
- Доходы от предпринимательской деятельности и самозанятости — 6,1%;
- Доходы от продажи сельскохозяйственной продукции — 2,1%;
- Пенсии; стипендии пособия и субсидии, предоставленные наличными — 18,9%;
- Денежная помощь от родственников, других лиц и другие денежные доходы — 8,1%;
- Стоимость потребленной продукции, полученной из личного подсобного хозяйства — 4,4%;
- Льготы и субсидии безналичные на оплату жилищно-коммунальных услуг, электроэнергии, топлива, на оплату товаров и послы здравоохранения, туристических услуг, путевок на базы отдыха, на оплату услуг транспорта, связи — 2,7%;
- Другие поступления — 2,8%
Ранее сообщалось, что низкий уровень зарплат или пенсий называют наиболее важной для себя проблемой в стране 55,2% опрошенных украинцев. Более всего этот вопрос волнует жителей восточного региона (67,7%), менее всего — киевлян (42,6%).