Украинцам перестали выплачивать зарплату: шокирующие цифры

Ситуация с невыплатой зарплат в Киеве резко ухудшилась в сравнении с предыдущим месяцем.





Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.





Сейчас уже известно, что предприятия столицы задолжали зарплату более чем на 172 миллиона гривен.





Эксперты уже отметили, что таким образом в вопросе задолженности заработной платы можно говорить о негативной тенденции, ведь в сравнении с прошлым месяцем ситуация ухудшилась на 10,3%.

Известно, что среди основных должников находятся государственные предприятия, общая доля долга которых среди всех составляет около 70%. Кроме того в списке должников находятся компании с орбиты скандального Укроборонпрома, среди которых Госкосмического агентства. Также в "черном списке" Минрегиона, Мининфраструктуры и тому подобное. Сами неплательщики зарплат, в свою очередь, обещают погасить задолженность до 1 августа текущего года.





Стоит напомнить, что китайская компания Xiaomi опубликовала финансовый отчет за первый квартал 2019 года. Вместе с другими цифрами в компании назвали и количество работников, а также среднестатистическую зарплату. Сразу стоит сказать, что цифры вас шокируют. Даже Apple не каждый сотрудник зарабатывает столько.





Напомним, городской голова Харькова Геннадий Кернес очень шикарно живет на скромную зарплату мэра. По информации СМИ, в декларации Кернеса записано не все, чем он владеет. Некоторое имущество мэра Харькова записано на его гражданскую жену Оксану Гайсинскою.





Как сообщалось, ранее стало известно, что на оккупированном Донбассе российские военные распространяют информацию о возможном повышении зарплат боевикам из числа местного населения в случае принятия ими гражданства Российской Федерации.

Также сообщалось, что в Украине минимальная пенсия снова увеличится. Ожидается минимальный прирост в 67 гривен. Немножко больше, чем на 2 доллара украинские пенсионеры будут получать больше. Для кого-то это смешная сумма, а кто-то лишнюю буханку хлеба себе купит. Таким образом, минимальная пенсия вырастет до 1564 гривен. Очередное повышение произойдет в зв’язку с ростом инфляции.



