В Украине окончательно ликвидируют еще один банк

24 мая уполномоченный Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) подал документы в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) для прекращения существования банка ПАО КБ "Интербанк" как юридического лица.

По информации ФГВФЛ, регулятор завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов для внесения в ЕГР записи о ликвидации банка как юридического лица.

В связи с этим, Фонд гарантирования сообщает о завершении выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам Интербанка.

Напомним, процедура ликвидации Интербанка в соответствии с решением НБУ началась с 22 июля 2014 года.

Интербанк зарегистрирован в 1992 году. На 1 января 2014 года у него не было акционеров, владевших более 10% акций.

Как сообщалось ранее, в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесены записи о прекращении деятельности в качестве юрлиц ПАО "Терра Банк" и ПАО КБ "Стандарт", ранее признанных неплатежеспособными.