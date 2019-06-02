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Экономика и Финансы
31 мая 19, 23:18
НБУ вынес предупреждение ПриватБанку за нарушение
приватбанк
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ПриватБанк не предоставил в НБУ данные по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения

В мае текущего года Национальный банк Украины (АО КБ ПриватБанк в качестве меры воздействия письменное предостережение за непредставление информации по запросу специально уполномоченного органа.

Как сообщает пресс-служба НБУ, меру применили по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения

Национальный банк с 31 августа 2016 года постоянно информирует общественность о примененных к банкам мерах воздействия за нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также — за нарушения, связанные с осуществлением рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков или других кредиторов банка.
Delo
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