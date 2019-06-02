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Новости
Экономика и Финансы
31 мая 19, 18:30
Зеленский провел совещание по вопросам энергобезопасности
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Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное энергетической безопасности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства напомнил, что позавчера он посетил шахту "Лесная" в Львовской области, где погибли два горняка, и выразил соболезнования родным и близким погибших.

"Два года назад погибли 8 горняков на шахте "Степная" ГП "Львовуголь". Недавно погибли 17 шахтеров на шахте "Востоккарбон" у Луганска. Это все наши люди. Проблемы в угольной отрасли имеют общие корни, где бы они ни возникали", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что за последнюю неделю он побывал в двух местах, где гибнут украинцы. "Если на фронте убивают пули и снаряды, то в тылу - безответственность, бесхозяйственность и коррупция", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский констатировал, что в течение 2014-2018 годов добыча угля государственными предприятиями Украины уменьшилась на 47%. Украинская экономика критически зависит от импорта энергоносителей, и очень мало сделано для их получения из различных источников.

"Несмотря на радужные заявления, добыча газа не растет. Завтра - лето, но зима близко. И уже следует готовиться к отопительному сезону", - подчеркнул Президент.

Глава государства напомнил, что одним из обязательств Украины перед ЕС является реформирование энергетической сферы и ключевой здесь является демонополизация энергетических рынков. С 1 июля должен заработать очередной этап рынка электроэнергии.

"Но в условиях сплошной монополизации могут возникнуть риски и для производителей, и для потребителей, и для экономики Украины в целом. Об этом нас предупреждают международные партнеры", - подчеркнул Зеленский.

"Сегодня проблематику энергетики обсудили в формате совещания, а через две недели будут приняты соответствующие решения", - говорится в сообщении пресс-службы президента.


censor.net.ua
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