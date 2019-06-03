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Экономика и Финансы
2 июня 19, 21:35
В Британии составили рейтинг наибольших оффшоров
наибольшие оффшоры
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В рейтинг вошло 64 государства и территории, которые уклоняются от налогов

Британские общественники составили рейтинг оффшоров и обнаружили "ось уклонения от налогов".

В топ-10 рейтинга попало сразу несколько британских заморских территорий, сообщает Tax Justice Network.

Указано, что в целом в ​​новый рейтинг вошло 64 государства и территории.

В частности, в топ-10 рейтинга попали сразу несколько британских заморских территорий, коронных владений или государств, входящих в Содружество наций.

"Британские Виргинские острова заняли первое место, Бермудские острова — второе, Каймановы острова — третье, остров Джерси — седьмое и Багамские острова — девятое", — говорится в сообщении.

В первую десятку также вошли Нидерланды — 4 место, Швейцария — 5-е, Люксембург — 6-е, Сингапур — 8-е и Гонконг — 10-е.

Известно, что этот список был начат 28 мая 2019 года. Как ожидается, рейтинг будут обновлять каждые два года.

Напомним, Евросоюз расширил "черный список" оффшоров десятью новыми странами, в частности, туда внесли Бермудские острова.

Как сообщалось, в январе 2018 года Кабинет министров Украины в среду сократил список государств, операции с контрагентами которых подлежат контролю в рамках закона о трансфертном ценообразовании, исключив из него Латвию, Эстонию, Грузию, Мальту и Венгрию.
Delo
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