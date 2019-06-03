В Британии составили рейтинг наибольших оффшоров

Британские общественники составили рейтинг оффшоров и обнаружили "ось уклонения от налогов".
В топ-10 рейтинга попало сразу несколько британских заморских территорий, сообщает Tax Justice Network.
Указано, что в целом в новый рейтинг вошло 64 государства и территории.
В частности, в топ-10 рейтинга попали сразу несколько британских заморских территорий, коронных владений или государств, входящих в Содружество наций.
"Британские Виргинские острова заняли первое место, Бермудские острова — второе, Каймановы острова — третье, остров Джерси — седьмое и Багамские острова — девятое", — говорится в сообщении.
В первую десятку также вошли Нидерланды — 4 место, Швейцария — 5-е, Люксембург — 6-е, Сингапур — 8-е и Гонконг — 10-е.
Известно, что этот список был начат 28 мая 2019 года. Как ожидается, рейтинг будут обновлять каждые два года.
Напомним, Евросоюз расширил "черный список" оффшоров десятью новыми странами, в частности, туда внесли Бермудские острова.
Как сообщалось, в январе 2018 года Кабинет министров Украины в среду сократил список государств, операции с контрагентами которых подлежат контролю в рамках закона о трансфертном ценообразовании, исключив из него Латвию, Эстонию, Грузию, Мальту и Венгрию.