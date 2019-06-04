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Новости
Экономика и Финансы
4 июня 19, 00:30
Появился проект закона Зеленского о незаконном обогащении
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Проект закона направлен на рассмотрение комитета

На сайте Верховной Рады опубликовали текст законопроекта №10358 об ответственности за незаконное обогащение, который инициировал президент Владимир Зеленский.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов направлен на рассмотрение комитета.

В Администрации президента сообщили, что законопроект вводит новый механизм конфискации незаконных активов должностных лиц - по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора. Также документ возвращает наказание для чиновников за незаконное обогащение - статью Уголовного кодекса, которую в феврале 2019 г Конституционный суд признал неконституционной.

"Уголовная ответственность за незаконное обогащение будет наступать в случае, если предметом незаконного обогащения будут активы, превышающие значительный размер, как это и определено Конвенцией ООН против коррупции", - сказано в сообщении.

26 февраля 2019 года КСУ признал неконституционной ст. 368-2 УК, предусматривающую наказание за незаконное обогащение. Вот полный текст решения. КСУ объяснил, почему сделал это. LIGA.net объяснила, что это значит, а также опубликовала список нардепов, подписавших в 2017-м представление, на основании которого суд и принял решение, а также список судей, выступивших "за".
liga.net
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