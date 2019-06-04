Когда жетоны окончательно исчезнут в Киевском метро?

С 30 октября этого года в столичном метрополитене окончательно исчезнут из оборота жетоны. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

"148 дней до метро #безжетонів. Благодарим за проактивность и идеи для выведения из оборота жетоны и переход городского транспорта на современные способы оплаты…Ваше время важнее для родных, друзей и коллег, а не для очереди за жетонами!", - сказано в сообщении.



Оплачивать проезд можно будет картой метро, единым электронным билетом KyivSmartCard или бесконтактными банковскими картами.

29 мая сообщалось, что в столичном метрополитене начали отключать автоматы по продаже пластиковых жетонов.