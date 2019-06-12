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Новости
Экономика и Финансы
11 июня 19, 23:53
Коломойский против Ахметова: в чем суть олигархических войн
Коломойский , Ахметов
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Законопроект Зеленского о переносе на 2020 год перехода к новой модели рынка электроэнергии сэкономит структурам Коломойского 1,5 миллиарда гривен

...Тем временем продолжается олигархическая война Игоря Коломойского и Рината Ахметова. В парламент внесен неотложный законопроект Владимира Зеленеского про перенос перехода к новой модели рынка электроэнергии на год - с 1 июля 2019 года на 1 июля 2020 года.

Суть вопрос в следующем. На данный момент цена на электроэнергию регулируется неконституционным органом - НКРЕКП, который ранее полностью контролировала администрации Петра Порошенко. В случае перехода к свободному рынку, эта цена будет устанавливаться самим рынком, с учетом мировой конъюнктуры, спроса и предложения.

При этом сегодня от 70% до 80% рынка электроэнергии контролируют две структуры - частная компания Рината Ахметова ДТЭК (22-23%) и государственный Энергоатом (50-55%). Свободный рынок, очевидно, может привести к дальнейшей монополизации рынка и, по разным оценкам, к росту цены на электроэнергию от 20% до нескольких раз.

Но есть один нюанс. Повышение цены в первую очередь коснется промышленности. Рост цены для населения правительство предлагает компенсировать субсидированием. Проще говоря, в случае роста цены предлагается часть дополнительного дохода, который получат игроки на рынке изымать для обеспечения общественных интересов и отдавать малоимущим слом населения.

А вот для промышленности такой механизм не предусмотрен. Так им образом, от свободного рынка в первую очередь потеряют те сферы производства где цена электроэнергии составляет большую долю в структуре себестоимости товара.

Одними из самых больших потребителей являются принадлежащие Игорю Коломойскому Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы, потребляющие примерно 5,2 млрд кВтч в год. Повышение цены на электроэнергию даже на 20% будет стоить заводам около 1,5 млрд грн в год.

Именно во столько оценивается голосование за законопроект про годичный перенос новой модели рынка электроэнергии на год. При этом от переноса очевидно несут убытки Ринат Ахметов и государственный Энергоатом. А с учетом того, что регулятор НКРЕКП и Антимонопольный комитет до сих пор находятся в руках государства, отложение энергорынка может стать отличной дубинкой для принуждения к миру компаний Рината Ахметова.

Как было бы правильно это делать.

Во-первых, вступление в силу энергорынка - это наши международных обязательства перед донорами. Соответсвенно, простым переносом этот вопрос не решается. Нужен четкий план, как, кто и в какие сроки обязуется реализовать конкретные шаги для того, чтобы свободный рынок таки заработал.

Во-вторых, одновременно с вступлением энергорынка, необходимо перезапустить НКРЕКП с учетом Конституционных полномочий президента и Антимонопольный комитет, который уже который год в упор не видит монополии.

В противном случае, мы не только не разрушим монополии, но и окажемся банальной заменой Петра Порошенко на организованные структуры Игоря Коломойского, которые, имея все необходимые для этого инструменты, рано или поздно договорятся с игроками на рынке. И в проигрыше снова окажутся потребители - как промышленные, так и бытовые.

Мустафа Найем

liga.net
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