Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.77
USD
26.30
RUB
0.41
EUR
29.92
USD
26.43
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
12 июня 19, 16:27
Активисты требуют доступ к системе эко-мониторинга
эко - мониторинга
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Активисты, занимающиеся охраной окружающей среды, потребовали у украинских промышленных предприятий доступ к системе экологического мониторинга в городах, где они работают.

Об этой инициативе написала глава общественного фонда "Экопатруль" Татьяна Лампика на своей странице в Facebook. Она подчеркнула, что в Украине крайне необходимо внедрить достоверную, правдивую онлайн-передачу данных об экологическом мониторинге. Это позволит обрабатывать и анализировать их для формирования требований к промышленным предприятиям на всех уровнях, пишет Обозреватель.

По словам Лампики, только показания сертифицированного оборудования буду приняты контролирующими органами. Однако пока Министерство экологии и природных ресурсов Украины только думает над этим вопросом, в государстве отстраивается система общественного экологического мониторинга.

"Поэтому мы собрали подписи в Мариуполе для обращения к "Метинвесту" с требованием: предоставить свободный доступ к системе экологического мониторинга всех металлургических предприятий холдинга в Кривом Роге, Запорожье, Мариуполе. Аналогичные запросы мы направим всем промышленным предприятиям (DCH, Arcelor, Interpipe, Ferrexpo). Запрос направим официально, с курьером", – написала эколог.
censor.net.ua
Ещё по теме:
У Оппозиционного блока появилось 3 клона с похожим названием
В Украину идет опасная аллергия
Омелян заявил о строительстве бетонных трасс с гарантией
Зеленский должен быстро решить вопрос кадров в регионах
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Коломойский против Ахметова: в чем суть олигархических войн
Лента новостей