Сколько иностранных инвесторов обрабатывают украинские земли

Земли сельхозназначения в Украине обрабатывают более 50 иностранных инвесторов, которые контролируют более 3,5 млн пашни. Об этом сообщил координатор проекта Land Matrix в Украине и Восточной Европе Михаил Амосов, — сообщает "Бизнес.Цензор".

По мнению эксперта, главной проблемой в Украине является как раз мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

«Агрохолдинги покупают целые предприятия. Арендуют землю по низким ценам. Часто из-за значительной интенсификации производства качество земель ухудшается, а социальная ответственность агрохолдингов оставляет желать лучшего», — утверждает Амосов.

Тем не менее, сейчас наблюдается положительный тренд и ответственные агрохолдинги начали более ответственно относиться к землям.

Эксперт считает, что большая проблема не иностранцы, а мораторий и концентрация больших массивов "в одних руках".

«Именно из-за моратория в Украине возникли агрохолдинги. Более того, аренда стала основным способом контролировать с/х землю. Из-за этого агрохолдинги, имея доступ к дешевому финансированию, поддержку государства и рынков, могут предлагать владельцам паев большую арендную плату, чем фермеры. Тем самым они вытесняют малое и среднее фермерство из села», — считает Амосов.

Ранее президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев заявил, что для полноценного функционирования рынка земли в Украине понадобится 5-10 лет, но все будет зависеть от установленных правил. По его словам, оптимальной иностранной модели земельного рынка, которую можно позаимствовать, на самом деле, не существует. Сейчас в Украине эффективно работает модель крупнотоварного сельскохозяйственного производства.

Ранее Горбачев также сообщал, что земля в Украине должна стоить от 3 тысяч до 15 тысяч долларов в зависимости от регионального расположения. По его словам, рынок земли в Украине обязательно должен быть сформирован, и он должен работать на основе частной собственности на самый ценный актив страны. Также, по мнению Горбачева, должны быть эффективные частные собственники земли, между которыми должна быть полноценная здоровая конкуренция.