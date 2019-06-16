Укртрансгаз оказался в критической финансовой ситуации

В связи с дефицитом средств "Укртрансгаз" не имеет возможности вовремя рассчитываться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд. Задолженность компании за март-апрель перед поставщиками топливного газа составляет 4,1 млрд грн. Как следствие, некоторые поставщики отказываются в дальнейшем передавать определенные действующими контрактами объемы газа. Остаточных объемов газа, которые были закуплены по предварительным договорам, достаточно для обеспечения работы ГТС только до 24 июня. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Укртрансгаз" ведет переговоры с НКРЭКУ для немедленного исправления ситуации. Компания инициировала переговоры с кредиторами, включая НАК "Нафтогаз Украины", о реструктуризации задолженности. О ситуации проинформированы Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Критическое состояние Оператора ГТС вызвано рядом факторов, о чем в течение 2018 и 2019 гг. руководство "Укртрансгаза" постоянно информировало регулятора.

В первую очередь, финансовую ситуацию "Укртрансгаза" с каждым месяцем ухудшают экономически необоснованные временные тарифы для Оператора ГТС, которые были приняты НКРЭКУ в конце 2018 года.

Во-вторых, до сих пор не урегулирована проблема несанкционированного отбора газа из газотранспортной системы, которая дала возможность участникам рынка в период с 2016 по февраль 2019 года накопить больше 38 млрд грн долга перед "Укртрансгазом" за услуги балансировки, из которых 91% составляет задолженность облгазов.

В начале июня 2019 года сообщалось, что "Укртрансгаз" не имеет возможности полностью погасить свои финансовые обязательства перед заказчиками услуг транспортировки. Наибольший долг сейчас сложился перед НАК "Нафтогаз Украины", объем положительного небаланса которого, по итогам двух месяцев составляет 176,8 млн грн.

Ранее сообщалось, что в Украине при участии европейских советников начали работу над отделением ГТС. В частности, эксперты будут принимать активное участие в проекте отделения и помогать в прохождении сертификации нового оператора ГТС со стороны НКРЕКУ и Секретариата Энергетического Сообщества до конца текущего года.

А в мае 2019 года Кабинет министров утвердил модель анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины", которая базируется на принципе собственности (OU) и предусматривает подачу заявки на сертификацию, подписание транзитного соглашения и получение имущества, необходимого для осуществления транспортировки газа компанией ОАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ).